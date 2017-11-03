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Пользователи пожаловались на сбой в WhatsApp

Российские и иностранные пользователи жалуются на проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp. Из сообщений следует, что проблемы возникают при попытке войти в мобильное приложение. О причинах пока ничего не сообщается.

О возможном сбое также свидетельствуют данные сайта DownDetector. Он собирает жалобы о сбоях и отключениях интернет-сервисов в режиме реального времени. Около 12.00 мск сайт зафиксировал около 1000 сообщений о проблемах с доступом к WhatsApp. Карта на сайте свидетельствует, что больше всех на сбои жалуются пользователи из Европы и Сингапура.

Пресс-служба WhatsApp не ответила на запрос о комментариях, передает агентство Bloomberg.

Некоторые пользователи в Twitter отмечают, что у них нет проблем с доступом к приложению. Корреспондент «Ведомостей» около 12.15 мск смог отправить сообщение через WhatsApp и получил ответ.

У WhatsApp более 1 млрд пользователей по всему миру. WhatsApp с долей 31% занимает второе место среди мессенджеров по числу упоминаний в российских соцмедиа.

Сервис с октября 2014 г. принадлежит социальной сети Facebook. В августе в сети Facebook произошел глобальный сбой. Пользователи жаловались, что вместо привычных страниц соцсеть показывала им только сообщение о проблеме.

В рейтинге самых безопасных мессенджеров (по данным на 2016 г.) WhatsApp вместе с Facebook Messenger занимает первое место.

10 самых безопасных мессенджеров