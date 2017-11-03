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Google прокомментировал исключение из новостей связанных с Пригожиным СМИ

Google подтвердил, что новости агентства Федерального агентства новостей (ФАН) исключены из выдачи новостного сервиса Google News. РБК связывает ФАН с медиаимперией бизнесмена Евгения Пригожина.

«Источники Google.Новостей обновляются регулярно. В настоящее время этот сайт не доступен в выдаче Google.Новостей, однако его по-прежнему можно найти в Google поиске», - говорится в комментарии сервиса.

С конца октября ФАН нет в новостной выдаче Google News, причем удален и полный архив новостей ФАН с момента его создания в 2014 г. Из выдачи исчезли и другие ресурсы, связанные, по мнению РБК, с «фабрикой медиа» Пригожина: «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт» и «Невские новости».

Прежде американский поисковик не блокировал отечественные СМИ. В ответ ФАН обвинило Google в политической цензуре, предположив, что американской компании не понравилось его освещение военной кампании в Сирии.

В расследовании РБК отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина. «Фабрику троллей» западные СМИ в последнее время часто упоминают в контексте попыток российского вмешательства в президентские выборы в США. Сам Пригожин накануне заявил, что не связан с «фабрикой троллей» и не вмешивался в выборы президента США.