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Технологии
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Пользователи сообщили о восстановлении WhatsApp после сбоя

Ведомости
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Пользователи WhatsApp по всему миру сообщают о восстановлении работы мессенджера после масштабного сбоя в пятницу, 3 ноября. Официального объявления об этом самого мессенджера, объединяющего 1 млрд пользователей и принадлежащего Facebook, пока не последовало.

Масштабные проблемы с WhatsApp в мобильном приложении начались около 11.00 мск. Жалобы поступали со всего мира. Один из корреспондентов «Ведомостей» рассказал, что получил важное сообщение с 40-минутным лагом. В соцсетях вновь стал популярным хэштег #whatsappdown.

Сервис WhatsApp принадлежит Facebook с октября 2014 г. В рейтинге самых безопасных мессенджеров (по данным на 2016 г.) WhatsApp вместе с Facebook Messenger занимает первое место. Последний масштабный сбой мессенджера был в мае - тогда на несколько часов серьезные проблемы были у пользователей из Бельгии, Нидерландов и Великобритании.

Выбор редактора
Политика
Новости

Титов поддержал идею захоронить тело Ленина

Интерфакс / Ведомости
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Бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов поддержал идею захоронить тело Владимира Ленина. «С захоронением Ленина в обществе станет меньше разъединяющих нас моментов, перестанет воспроизводиться вековой давности война "красных" и "белых", появится возможность больше сил уделять созиданию, строительству будущего для нашей страны», — считает Титов.

По его мнению, «пока в центре столицы нашей страны лежит тело Ленина, какая-то наша часть ментально продолжает жить в СССР», что сказывается на жизни россиян не лучшим образом. «Многие до сих пор надеются вернуться в те времена», — отметил Титов.

В четверг, 2 ноября, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Кремлю с предложением убрать тело Ленина с Красной площади. По его мнению, это было бы «разумно и человечно», а также верно с исторической точки зрения. Эту идею поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. За захоронение тела Ленина выступает и Ксения Собчак, однако она отметила, что решать это вопрос должен не Кремль, а российский народ — «на свободных выборах и референдумах».

Бизнес
Новости

"Детский мир" хочет купить долю в российском производителе игрушек

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Ритейлер детских товаров в России «Детский мир» ведет переговоры о покупке доли в российском производителе игрушек. Об этом RNS сообщил гендиректор компании Владимир Чирахов. Представитель «Детского мира» подтвердил «Ведомостям» эту информацию.

Детали сделки компания не раскрывает.

Покупка доли в производителе игрушек поможет увеличить рентабельность холдинга, считает Чирахов. «Детский мир» не рассматривает строительство собственного производства игрушек, подчеркнул он.

Группа компаний «Детский мир» - крупнейший продавец детских товаров в России. Помимо одноименных магазинов, в группу входит также проект развивающих игрушек ELC - всего более 550 торговых точек. Выручка «Детского мира» в прошлом году выросла на 31% до 79,5 млрд руб., а за девять месяцев этого года – на 23% до 66,6 млрд руб.

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Политика
Новости

Путин посоветовал опираться на документы и факты в спорах о революции 1917 года

ТАСС
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Президент Владимир Путин в приветствии к участникам международных мероприятий, приуроченных к 100-летию Российской революции 1917 г., рекомендовал сохранять объективное и положительное отношение к прошлому. «... убежден, что даже самая острая полемика должна основываться на фактах и документах», - цитирует его ТАСС.

Путин напомнил об огромном влиянии революции 1917 г. на развитие России и всего мира. Он сказал, что она «во многом определила политическую, экономическую, социальную картину XX века».

«И потому закономерно, что в юбилейный год общественные деятели, ученые, представители СМИ обращаются к глубокому и всестороннему осмыслению той эпохи, высказывают разные, порой противоположные мнения и оценки», - говорится в приветствии президента. Он выразил надежду, что все связанные с революцией мероприятия внесут вклад в конструктивную дискуссию и помогут укрепить дружеские связи участников с зарубежными коллегами и партнерами.

Выставка революционного плаката в Эрмитаже

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Ростех» начал оздоровление концерна «Тракторные заводы»

ТАСС
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«Ростех» сообщил, что создана рабочая рабочая группа и она уже подготовила план оздоровления концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Как передает ТАСС, в группу вошли представители «Ростеха», Внешэкономбанка, Минпромторга, Минтруда и региональные чиновники. «Ростех» начал выполнять этот план.

Задолженность предприятий крупнейшего машиностроительного концерна России превышает 85 млрд руб. Внешэкономбанк уже подал иск о признании КТЗ банкротом, сумма исковых требований составляет 68,5 млрд руб.

На время судебных процедур банкротства всем предприятиям КТЗ помогут принять меры, чтобы производство всей выпускаемой номенклатуры не останавливалось и продолжалось без сбоев и производственный цикл сохранился. Одновременно будут проводиться меры по оптимизации производства, сохранению рабочих мест и зарплат сотрудникам.

Главными целями индустриальный директор кластера вооружение «Ростеха» Сергей Абрамов назвал выполнение гособоронзаказа вовремя и в полном объеме и сохранение социальной стабильности.

С 2006 г. в КТЗ вошли 17 системообразующих производственных предприятий в 20 регионах, на них работают более 10 000 человек. Также в составе концерна есть специализированные и торгово-сервисные компании.

В конце сентября руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что считает невозможным и бесполезным финансовое оздоровление концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). По его словам, предприятие «находится в крайне тяжелом финансовом положении, там огромные долги», его нужно обязательно банкротить.

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Политика
Новости

Трамп прокомментировал блокировку своего Twitter

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter.

«Мой Twitter-аккаунт был заблокирован недобросовестным сотрудником. Полагаю, мои слова наконец-то снова начали до вас доходить - и иметь действие», - написал Трамп.

Ранее в пятницу, 3 ноября, Twitter Трампа был недоступен 11 минут. Изначально компания сообщила, что аккаунт был непреднамеренно деактивирован из-за ошибки сотрудника. Однако после начала проверки Twitter выяснил, что увольняющийся сотрудник службы поддержки заблокировал страницу Трампа в свой последний рабочий день. Имя и мотивы бывшего сотрудника Twitter не сообщались.

Трамп зарегистрирован в Twitter с 2009 г. У него более 41 млн подписчиков.

Рыночная стоимость Twitter снизится почти на $2 млрд, если Трамп прекратит публиковать твиты, писало агентство Bloomberg.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Президент Ferrari пригрозил уходом команды из «Формулы-1»

Ведомости
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Команда Ferrari недовольна планами владельца «Формулы-1» Liberty Media изменить регламент на моторы после 2020 г. Об этом заявил президент Ferrari Серджио Маркионне.

«У Libety Media много хороших идей. Мне нравится их стремление сократить расходы на участие. Но есть также предложения, с которыми мы не можем согласиться. Например, они хотят лишить уникальности силовые установки разных производителей. Я не поддерживаю такое намерение», — цитирует Маркионне издание Autosport.

Он добавил, что Ferrari уйдет из «Формулы-1», если решение будет принято. «Думаю, должно было понятно: если все сложится так, что больше будет невозможно поддерживать бренд и укреплять уникальный статус Ferrari, то мы уйдем», — подчеркнул Маркионне.

В марте Liberty Media сообщила, что «Формула-1» может перейти на другие двигатели, которые заменят непопулярные и очень дорогие гибридные силовые установки.

Технологии
Новости

Новый российский самолет МС-21 совершил первый полет из Жуковского

Ведомости
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Опытный образец нового российского пассажирского самолета МС-21-300 совершил первый полет с аэродрома ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба самолетостроительной корпорации «Иркут».

Полет длительностью более трех часов состоялся в четверг, 2 ноября, и прошел в штатном режиме. «В ходе полета определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 до 12 000 м», - говорится в сообщении.

17 октября МС-21-300 перелетел с аэродрома Иркутского авиазавода в Жуковский, преодолев расстояние около 4500 км без посадки за шесть часов. МС-21 (магистральный самолет XXI в.) - самолет самого востребованного среднемагистрального класса. Первый полет состоялся в мае, начало поставок запланировано на конец 2018 г. Конкурентное преимущество самолета по сравнению с одноклассниками - увеличенная ширина салона и углепластиковое крыло, позволяющее добиться лучшей топливной эффективности.

МС-21 прилетел в Москву

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Политика
Новости

Россияне не считают Собчак самостоятельным кандидатом – опрос

Интерфакс
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Россияне в основном знают о намерении телеведущей Ксении Собчак выдвинуться в президенты России, но не одобряют ни ее саму, ни ее президентские амбиции и сомневаются в ее реальных перспективах. Кроме того, Собчак считают несамостоятельным кандидатом. Таковы результаты нового опроса фонда «Общественное мнение».

О планах Собчак бороться за президентское кресло знают 86% опрошенных, но 70% отнеслись к ним отрицательно, 20% равнодушно и лишь 6% - одобрили. К Собчак относятся отрицательно (49%) или нейтрально (40%). Положительно ее воспринимают всего 7% респондентов.

В том, что в итоге телеведущую допустят до президентских выборов, уверены 38% респондентов, противоположного мнения придерживаются 43%. Затруднились ответить 17% россиян. Если Собчак будет участвовать в президентских выборах в следующем году, то в принципе допускают для себя возможность проголосовать за нее 5% опрошенных. Подавляющее большинство (87%) исключают этот вариант.

Лишь четверть (27%) россиян считают, что Собчак выдвинула свою кандидатуру по собственной инициативе. Почти каждый второй уверен, что за ней кто-то стоит: 3% - что это Кремль, 44% - что это другие политические силы.

Несколько более благоприятный результат дал недавний опрос ВЦИОМ: 57% опрошенных отнеслись к решению Собчак отрицательно, а 69% не видят у нее политических перспектив. 57% респондентов считают истинной целью выдвижения Собчак самопиар, 11% - сбор средств с друзей и спонсоров, 10% - желание обозначить свою повестку и довести до общественности мнение оппозиции.

18 октября Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 г. Она видит своей электорат среди тех, кто проголосовал бы «против всех» при наличии такой графы в бюллетене. Выборы президента предварительно намечены на 18 марта 2018 г.

Действующий глава государства Владимир Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах.

Опрос ФОМ проводился 28-29 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах России.

Путь Собчак от телезвезды до политика

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Финансы
Новости

Бинбанк намерен конвертировать в капитал субординированный заем АСВ

Ведомости
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Находящийся на санации Бинбанк планирует провести допэмиссию акции. На заседании совета директоров банка 7 ноября будет решаться вопрос о цене размещения акций, говорится в сообщении на сервере раскрытия информации.

Целью допэмиссии станет конвертация в капитал банка субординированного займа, выданного Агентством по страхованию вкладов (АСВ), пояснили RNS в Бинбанке. В 2015 г. кредитная организация получила субординированный заем на 8,8 млрд руб. в рамках программы докапитализации.

«В случае утверждения ЦБ РФ плана по предупреждению банкротства возникают основания для мены требований АСВ по предоставленным субординированным займам в обыкновенные акции банка. В связи с этим общее собрание акционеров Бинбанка 30 ноября должно принять решение о дополнительном выпуске акций банка в объеме, необходимом для осуществления мены», — отметили в кредитной организации.

Конвертировать субординированный долг АСВ планировал и банк «ФК Открытие», который также проходит процедуру оздоровления при помощи Фонда консолидации банковского сектора. Однако собрание акционеров, на заседании которого был вынесен этот вопрос, не состоялось из-за отсутствия кворума. Два года назад банк получил от АСВ 55,6 млрд руб. по программе докапитализации через ОФЗ.

«Отсутствие этого решения замедляет процедуру докапитализации, потому что по закону до того, как ЦБ может докапитализировать банки, должны быть списаны все суборды, в том числе суборды АСВ. А суборды АСВ по закону просто так списаны быть не могут, они сначала должны быть конвертированы в акции, и только после этого акции будут списаны до 1 рубля», – заявлял ранее зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Интерфаксу»). Он также сообщал, что регулятор готовит поправки в законодательство, которые позволят ЦБ докапитализировать банк несмотря на противодействие акционеров.

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Авто
Новости

Renault выкупил у правительства Франции пакет собственных акций

Ведомости
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Renault сообщил, что выкупил 10% собственных акций из пакета, который продало французское государство. Правительство сообщило, что продало 4,7% из принадлежащих ему акций предприятия за 1,2 млрд евро, передает Reuters. Это означает, что при сделке цена акции составила 86,6 евро. Купленные бумаги компания собирается направить на премии действующим и бывшим сотрудникам.

После сделки у государства останется 15% в Renault, как и было до весны 2015 г. В апреле 2015 г. правительство купило еще 4,7%, желая усилить свою позицию в компании по сравнению с другим акционером - Nissan.

В октябре 2015 г. правительство сообщило, что решило отложить продажу 4,7% в Renault из-за падения котировок автопроизводителей по всему миру и из-за снижения спроса на новые машины на развивающихся рынках.

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Технологии
Новости

Google прокомментировал исключение из новостей связанных с Пригожиным СМИ

Ведомости
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Google подтвердил, что новости агентства Федерального агентства новостей (ФАН) исключены из выдачи новостного сервиса Google News. РБК связывает ФАН с медиаимперией бизнесмена Евгения Пригожина.

«Источники Google.Новостей обновляются регулярно. В настоящее время этот сайт не доступен в выдаче Google.Новостей, однако его по-прежнему можно найти в Google поиске», - говорится в комментарии сервиса.

С конца октября ФАН нет в новостной выдаче Google News, причем удален и полный архив новостей ФАН с момента его создания в 2014 г. Из выдачи исчезли и другие ресурсы, связанные, по мнению РБК, с «фабрикой медиа» Пригожина: «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт» и «Невские новости».

Прежде американский поисковик не блокировал отечественные СМИ. В ответ ФАН обвинило Google в политической цензуре, предположив, что американской компании не понравилось его освещение военной кампании в Сирии.

В расследовании РБК отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина. «Фабрику троллей» западные СМИ в последнее время часто упоминают в контексте попыток российского вмешательства в президентские выборы в США. Сам Пригожин накануне заявил, что не связан с «фабрикой троллей» и не вмешивался в выборы президента США.

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