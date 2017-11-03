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Пользователи сообщили о восстановлении WhatsApp после сбоя

Пользователи WhatsApp по всему миру сообщают о восстановлении работы мессенджера после масштабного сбоя в пятницу, 3 ноября. Официального объявления об этом самого мессенджера, объединяющего 1 млрд пользователей и принадлежащего Facebook, пока не последовало.

Масштабные проблемы с WhatsApp в мобильном приложении начались около 11.00 мск. Жалобы поступали со всего мира. Один из корреспондентов «Ведомостей» рассказал, что получил важное сообщение с 40-минутным лагом. В соцсетях вновь стал популярным хэштег #whatsappdown.

Сервис WhatsApp принадлежит Facebook с октября 2014 г. В рейтинге самых безопасных мессенджеров (по данным на 2016 г.) WhatsApp вместе с Facebook Messenger занимает первое место. Последний масштабный сбой мессенджера был в мае - тогда на несколько часов серьезные проблемы были у пользователей из Бельгии, Нидерландов и Великобритании.