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Трафик по «пакету Яровой» со временем придется хранить полгода

Минкомсвязи внесло в правительство проект постановления, уточняющий требования «пакета Яровой» к сроку хранения данных операторами связи, заявил журналистам министр Николай Никифоров.

Суть предложения - введение периода, в течение которого срок хранения трафика будет увеличен с одного месяца до полугода. Документы согласованы с ФСБ, достигнут компромисс, отметил Никифоров. «Проект постановления подразумевает, что с 2018 г. сроки объема хранения трафика - 1 месяц и постепенное возрастание сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе», - добавил министр.

В октябре Никифоров оценил затраты крупнейших операторов связи на хранение трафика в течение месяца в несколько десятков миллиардов рублей. «Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что каких-то эмоциональных оценок, когда речь шла о триллионах, нет», – отметил тогда министр. РСПП оценивал суммарные затраты операторов на хранение «сырого» трафика в 17,6 трлн руб. к 1 января 2019 г., что больше чем в 15 раз превышает их общий годовой доход.

Пакет антитеррористических поправок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова, принятый летом 2016 г., обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров начиная с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Окончательные параметры хранения – сроки и типы трафика для хранения – должно определить правительство.