Порошенко подписал закон об ограничениях гастролей российских артистов

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В действиях наследного принца Саудовской Аравии увидели подражание Путину

Принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман, начавший антикоррупционную кампанию, в рамках которой в субботу были задержаны несколько десятков принцев, бывших и действующих министров, крупных бизнесменов, действует по тому же сценарию, что президент России Владимир Путин в начале 2000-х гг. и председатель КНР Си Цзиньпин с 2012 г., пишет The Wall Street Journal. Беспрецедентная по масштабам «чистка» саудовской элиты больше похожа на консолидацию власти, чем на борьбу с нарушениями закона, считают опрошенные изданием эксперты и дипломаты.

В начале 2000-х гг. Путин укреплял свою власть, лишая собственности и отправляя в тюрьму или в изгнание крупных бизнесменов, особенно тех, у которых были политические амбиции, пишет газета. Начатая Си в 2012 г. антикоррупционная кампания в КНР, похоже, также призвана убрать со сцены его потенциальных конкурентов.

Принц ибн Салман обращается преимущественно к молодым саудовцам, уставшим от многолетней безнаказанной коррупции и роскоши, которой окружает себя элита. При этом он посылает очень четкий сигнал, что не потерпит никаких возражений своим взглядам, считает Фавас Гергес, руководящий исследованиями Ближнего Востока в Лондонской школе экономики. «Подход очень избирательный. Прямо сейчас вокруг него творится коррупция. Раньше королевская семья была партнером в этом… А теперь он стал высшей властью. Это смена правил игры», – сказал WSJ Джамаль Хасходжи, авторитетный саудовский комментатор и медиа-менеджер, сейчас живущий в США.

Действия принца могут спровоцировать бегство из страны оставшейся бизнес-элиты и отпугнуть иностранных инвесторов, пишет WSJ. Именно такой эффект в свое время оказала политика Путина, затормозившая развитие компаний за пределами нефтяного сектора и в целом снизившая интерес инвесторов к российской экономике. «Прошедшая в эти выходные чистка демонстрирует, что в Саудовской Аравии нет понятного и предсказуемого верховенства права, нет процессуальных норм, нет подотчетного правительства. Если вы – бизнес, который заботится о верховенстве закона, это должно вас беспокоить», – заявила Тамара Кофман Виттс, старший научный сотрудник Brookings Institution и бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока.