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В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга в России

Роуминг в России отменят в первом полугодии 2018 г., сообщил министр связи Николай Никифоров. По его словам, ФАС сначала «ставила цель завершить всю работу в 2017 г.», но в ведомстве поняли, что это «физически невозможно сделать» в такие сроки. «Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов», — цитирует министра «РИА Новости».

Никифоров отметил, что никаких специальных законов, запрещающих роуминг или другие виды услуг, принимать не потребуется.

В августе ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.