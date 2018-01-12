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Пентагон готовится отразить кибератаку «терабайта смерти»

Сети Минобороны США сталкиваются с растущей угрозой со стороны хакеров, уровень атак и их интенсивность постоянно прогрессируют, заявил глава департамента защиты информационных систем генерал-лейтенант Алан Линн в ходе выступления на мероприятии Ассоциации по электронике и коммуникациям вооруженных сил. Его слова приводит пресс-служба Пентагона.

Сейчас Пентагон «отлично справляется» с защитой военной инфраструктуры от хакерских атак, оценил Линн. «Но уровень атак, которые мы наблюдали, действительно удивляет и продолжает удивлять», подчеркнул он.

Если несколько лет назад атаки по объему трафика составляли 1-2 гигабайт, то сейчас приходится отражать нападения в размере 600 гигабайт, кроме того, появляются новые способы атак, отметил он.

«Мы будем называть это «терабайтом смерти», – сказал Линн. – Терабайт смерти стоит у нашего порога. Мы готовимся к нему, мы знаем, что он надвигается. Это вопрос времени, когда он атакует нас».

Кибератаки также вынуждают наращивать защитную инфраструктуру военного ведомства. Сейчас в защите от хакеров нуждаются 3,2 млн сотрудников.

Линн отметил, что американским военным киберспециалистам необходимо непрерывно улучшать системы защиты, поскольку противник постоянно развивается.