Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых антивирусов
Facebook в октябре 2017 г. исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из списка предлагаемых пользователям антивирусных программ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании комитету сената США. Как отмечает агентство, письмо с ответами на вопросы сенаторов компания направила 8 января.
«В октябре 2017 г. мы удалили антивирус Касперского из списка продуктов, которые мы предоставляем пользователям», - сообщила Facebook.
В сентябре 2017 г. министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям страны в течение трех месяцев отказаться от использования продукции «Лаборатории Касперского». Ведомство пришло к выводу, что софт может использоваться российскими спецслужбами для доступа к правительственным документам.
В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, одно из положений которого запрещает федеральным органам власти использовать продукты «Лаборатории Касперского» с 1 октября 2018 г.
В «Лаборатории Касперского» сочли обвинения США необоснованными и заявили о готовности доказать свою непричастность к шпионажу. Компания также обратилась в американский суд с требованием отменить распоряжение властей.