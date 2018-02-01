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Запущенная с Восточного ракета вывела спутники на орбиту

Через час после старта с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1а» разгонный блок «Фрегат» вывел космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и № 4 на расчетные орбиты, говорится в сообщении «Роскосмоса».

Отделение спутников прошло штатно в 6.06 и 6.12 мск на солнечно-синхронных околокруговых орбитах.

После этого специалисты Центра управления полетами приступили к управлению аппаратами. В ближайшее время спутники начнут работать в составе космического комплекса «Канопус-В» в связке с уже запущенными на орбиту КА «Канопус-В» № 1 и КА «Канопус-В-ИК», сообщил «Роскосмос».

Разгонный блок «Фрегат» продолжает выполнение полетного задания. Ему предстоит доставить на целевые орбиты девять американских и германских малых космических аппаратов S-Net, Lemur и D-Star One, запускаемых в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам ОАО «Главкосмос». Отделение малых космических аппаратов запланировано с 07.33 по 07.50 мск.

Третий запуск с Восточного изначально планировался на 22 декабря 2017 г., однако его отложили из-за неудачного второго пуска, в результате которого были потеряны метеоспутник «Метеор-М» и 18 малых аппаратов.