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Министр транспорта попросил принять закон о сбивании дронов до ЧМ-2018

Министр транспорта Максим Соколов в ходе выступления в Совете Федерации выразил надежду, что закон о борьбе с незаконными полетами беспилотных летательных аппаратов будет принят до чемпионата мира по футболу.

В преддверии чемпионата создан специальный межведомственный штаб под руководством силовых структур, на базе которого отрабатываются решения и технологии для обеспечения безопасности, отметил Соколов (цитаты по «Интерфаксу»).

«Одна из таких новелл - это возможность не только регистрировать правонарушения беспилотных летательных аппаратов за незаконное пользование воздушным пространством, но и пресекать эти действия, - сказал министр. - Я рассчитываю, что оперативно еще до начала чемпионата мира эти изменения будут внесены и утверждены нормами законов».

Как сообщали «Ведомости», Минтранс подготовил законопроект, предусматривающий уничтожение дронов, залетающих в запретную зону. Полномочиями контролировать воздушное пространство Минтранс предлагает наделить органы внутренних дел и поручить Росгвардии выявлять беспилотники-нарушители. В материалах не уточнялось, будут ли именно эти силовые структуры также сажать и сбивать дроны.

Кроме того, Минтранс предлагает наделить полицию и Росгвардию правом составлять протоколы об административных нарушениях при использовании воздушного пространства беспилотниками.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г., матчи состоятся в 11 городах.