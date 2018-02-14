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Toshiba назначила нового председателя совета директоров

Японская Toshiba Corp. объявила о назначении нового главного исполнительного директора и председателя совета директоров. Эти должности с 1 апреля займет 60-летний Нобуяки Куруматани.

Сейчас Куруматани занимает должность президента фонда прямых инвестиций CVC Asia Pacific Japan. До этого он был вице-президентом и членом совета директоров Sumitomo Mitsui Financial Group.

Нынешний главный исполнительный директор и президент Toshiba Сатоси Цунакава станет главным операционным директором. Он сохранит за собой должность президента компании.

Toshiba находится в процессе продажи полупроводникового бизнеса группе инвесторов во главе с Bain Capital за 2 трлн иен (около $18,6 млрд). Компании необходимо реализовать сделку до конца текущего финансового года, завершающегося в марте 2018 г.

Операционная прибыль Toshiba в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 декабря 2017 г., составила 17,4 млрд иен (примерно $162 млн), выручка – 926,5 млрд иен (более $8,6 млрд).