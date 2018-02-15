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Сбербанк собирается закрыть сделку по созданию СП с «Яндексом» в марте

Сбербанк собирается закрыть сделку по созданию совместного предприятия с «Яндексом» уже в марте 2018 г. Об этом заявил в кулуарах инвестиционного форума в Сочи президент банка Герман Греф, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что в марте месяце мы объявим о завершении этой сделки», – сказал он. По его словам, Сбербанк рассчитывает на базе «Яндекс.Маркета» создать самый большой электронный ритейлер в России.

Инвестиции Сбербанка в СП оцениваются в 30 млрд руб. Ранее сообщалось, что в целом инвестиции стороны в предприятие составят 60 млрд руб. без учета будущей синергии. После закрытия сделки Сбербанк и «Яндекс» будут иметь равные доли в СП. До 10% акций созданной компании направят на формирование опционного фонда для сотрудников «Яндекс.Маркета».