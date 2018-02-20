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Роскомнадзор дал Facebook месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов Кадырова

Роскомнадзор дал Facebook месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил «РИА Новости» замруководителя ведомства Вадим Субботин.

Он добавил, что в начале февраля состоялась встреча с представителями социальной сети, на которой, в частности, обсуждался вопрос блокировки аккаунтов Кадырова, но в Facebook не предоставили четкого ответа. «Дали им месяц, коллеги не смогли ответить», – сказал он. Субботин уточнил, что Роскомнадзор отсчитывает время «с момента встречи».

23 декабря аккаунты Кадырова в Fаcebook и сервисе Instagram, принадлежащем этой социальной сети, оказались недоступны. При попытке зайти на них появлялось сообщение, что ссылка неверна или страницы удалены. Кадыров в своем Telegram-канале отмечал, что «в соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева». Он обвинял в блокировке власти США и отметил, что не будет восстанавливать аккаунты.

Позже представители Facebook подтвердили блокировку аккаунтов Кадырова и пояснили, что она связана с тем, что Кадыров числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на него распространяется действие торгово-экономических санкций США. «В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», – поясняли «Ведомостям» в Facebook.

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