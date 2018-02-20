Роскомнадзор дал Facebook месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов Кадырова

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Роскомнадзор дал Facebook месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил «РИА Новости» замруководителя ведомства Вадим Субботин.
Он добавил, что в начале февраля состоялась встреча с представителями социальной сети, на которой, в частности, обсуждался вопрос блокировки аккаунтов Кадырова, но в Facebookне предоставили четкого ответа. «Дали им месяц, коллеги не смогли ответить», – сказал он. Субботин уточнил, что Роскомнадзор отсчитывает время «с момента встречи».
23 декабря аккаунты Кадырова в Fаcebook и сервисе Instagram, принадлежащем этой социальной сети, оказались недоступны. При попытке зайти на них появлялось сообщение, что ссылка неверна или страницы удалены. Кадыров в своем Telegram-канале отмечал, что «в соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева». Он обвинял в блокировке власти США и отметил, что не будет восстанавливать аккаунты.
Позже представители Facebook подтвердили блокировку аккаунтов Кадырова и пояснили, что она связана с тем, что Кадыров числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на него распространяется действие торгово-экономических санкций США. «В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», – поясняли «Ведомостям» в Facebook.
10 цитат Рамзана Кадырова
А. Никольский / РИА новости
«В России есть один президент, а все остальные пехотинцы», — написал Кадыров в Instagram весной 2015 г. Клятвы в верности президенту приносятся главой Чечни регулярно, также регулярно Кадыров подчеркивает, что для него существует всего один авторитет — Владимир Путин, и его распоряжения он готов выполнять все до единого. «Мой идол — Владимир Путин. Я бы хотел, чтобы он оставался президентом до конца своей жизни. Я люблю его так сильно, как только мужчина может любить мужчину. Он — человек слова, он принес мир Чечне», — говорил Кадыров в интервью журналу Newsweek в 2010 г.
1/10
Musa Sadulayev / AP
«Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет!» — такую подпись разместил Кадыров в Instagram к видеоролику, в котором глава «Парнаса» Михаил Касьянов появляется в прицеле снайперской винтовки. Instagram удалил запись из соцсети. Видео нарушает требование уважать других членов сообщества Instagram, уточнил представитель Instagram «Ведомостям»
2/10
Musa Sadulayev / AP
«Я официально заявляю: если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения — будь москвич или ставропольчанин, — открыть огонь на поражение», — заявил Кадыров на совещании с местными силовиками в апреле 2015 г. (цитата по сайту kavpolit.ru, который цитировал показанное по ЧГТРК «Грозный» выступление). Нашумевшее заявление глава Чечни Рамзан Кадыров сделал в связи с гибелью в воскресенье в Грозном жителя республики Джамбулата Дадаева, застреленного при попытке задержания силовиками. Цитата вызвала огромный резонанс в обществе, а МВД выступило с резкой критикой, назвав такое заявление «недопустимым для руководителя Чеченской республики»
3/10
Reuters
«Надо будет уйти — уйду, умереть я тоже готов», — заявил Кадыров, комментируя критику в свой адрес после заявления об открытии огня на поражение силовиками из других регионов (цитата по «РИА Новости»). Он также сообщил, что попытки противопоставлять его Путину смешны, а в деле Дадаева разберется следствие
4/10
Musa Sadulayev / AP
В середине января Кадыров приравнял внесистемную оппозицию к «врагам народа». «Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого», — заявил он журналистам в Грозном. Через несколько дней после заявления Кадырова в Чечне прошел митинг в поддержку главы республики и критикой «внесистемной оппозиции»
5/10
РИА Новости
«Сегодня я принял решение создать санкционный список и включить в него президента США Барака Обаму, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, председателя Европарламента Мартина Шульца», — написал Кадыров на своей странице в Instagram после расширения санкционного списка ЕС в июле 2014 г. (цитата по «РИА Новости»)
6/10
Misha Japaridze / AP
«Откровенная и бессовестная провокация США и Англии, которая преследовала цель сорвать ЧМ-2018 по футболу в России, с треском провалилась. В Лондоне до сих пор не стыдятся говорить, что Блаттер не продержится больше года, а чемпионат в России нужно бойкотировать. Зря напрягаетесь, господа! Вы можете сколько угодно заниматься трескотней, а Россия все равно примет и достойно проведет чемпионат», — написал Кадыров в Instagram в разгар прошлогоднего коррупционного скандала в FIFA — тогда широко обсуждалась вероятность отмены проведения чемпионата мира по футболу в России
7/10
РИА Новости
«Мы нация с глубокими корнями, славящаяся своим гостеприимством. Мне неловко, когда некоторые из нас меркантильные интересы ставят на передний план, я только за эти три дня вручил ключи от 18 квартир жителям нашей республики. Нам надо идти вперед вместе со всеми народами, прогрессировать, а не топтаться на месте!!!» — написал Кадыров в Instagram в феврале 2013 г., отвечая на критические комментарии после вручения актеру Жерару Депардье документов на пятикомнатную квартиру. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал российским губернаторам «аккуратнее дарить квартиры»
8/10
Саид Царнаев / РИА Новости
«Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги», — заявил Рамзан Кадыров в ответ на вопрос корреспондента Русской службы новостей в октябре 2011 г. об источниках финансирования республики. В то время Чечня отмечала День города, приурочив к этому времени открытие делового комплекса «Грозный-сити». Российским и иностранным журналистам показали и другие достопримечательности республики: завод по сборке «Лады» в Аргуне, восстановленную школу, строящийся комплекс «Аргун-сити», православный храм в Грозном, главную мечеть республики «Сердце Чечни». Вопросы об объемах инвестиций и стоимости содержания возводимых объектов остались тогда без ответа
9/10
Михаил Климентьев / ТАСС
«Поэтому я еще раз призываю, в первую очередь лидеров арабских и мусульманских стран, религиозных и общественных деятелей, найти в себе силы забыть все обиды и сиюминутные амбиции, сплотиться, стать единым кулаком, как того и требуют Коран и Сунна, встать единым фронтом против попыток США уничтожить мир ислама», — написал Кадыров в Instagram в декабре прошлого года. «Мы не зовем к войне ни с Америкой, ни с ее союзниками. Мы призываем поставить на место утративших чувство меры политиков, приносящих в жертву своим интересам целые страны и народы», — оговорился глава Чечни
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Из предусмотренных государством 600 млрд руб. на льготные ипотечные кредиты для семей с детьми 320,8 млрд руб. придется на Сбербанк, 200 млрд руб. - на ВТБ, 46,6 млрд руб. - на «Абсолют Банк», сообщает министерство финансов.
Средства распределены приказом Минфина между банками и Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК) пропорционально поданным заявкам, говорится в сообщении ведомства.
Заявки на участие в программе субсидирования ипотеки для семей с детьми подали АИЖК и 46 кредитных организаций, в том числе 21 региональный банк. Все они одобрены, указывает Минфин. Об участии в программе помимо названных банков ранее заявляли «Российский капитал», «Левобережный», Совкомбанк, «Зенит» и ТКБ.
Правительственная программа субсидирования ипотеки для семей с несколькими детьми на 600 млрд руб. стартовала в 2018 г. по поручению президента Владимира Путина.
Ипотечная ставка в 6% на строящееся или готовое жилье на первичном рынке (а также для рефинансирования) действует для семей, где с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родится второй и третий ребенок. Льготная ставка действует три года при рождении второго ребенка и пять лет – в случае рождения третьего. После завершения льготного периода процент не должен превышать размер ключевой ставки ЦБ на дату выдачи кредита плюс 2 п. п. Ставки действуют при наличии личного и имущественного страхования, минимальный первоначальный взнос – 20%, максимальный размер кредита – 8 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 млн руб. – для остальных регионов.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Роскомнадзор не видит оснований и причин для блокировки целиком сервиса YouTube, несмотря на отсутствие реакции на требование заблокировать материалы Алексея Навального по иску бизнесмена Олега Дерипаски, рассказал руководитель ведомства Александр Жаров. Он добавил, что блокировка одного аккаунта приводит «к деградации всего сервиса на территории России», передает «Интерфакс».
Жаров также добавил, что руководство Google примет решение по информации, размещенной на канале Youtube Навального, после окончания рассмотрения иска Дерипаски о защите его личной информации. По его словам, официального ответа от компании нет, но «буквально с утра нам сообщили информацию», что руководство Google намерено дождаться основного судебного решения, а потом принимать какие-то решения «по блокировке или не блокировке».
Он добавил, что диалог с YouTube продолжается, но компании, видимо «не очень понятен термин обеспечительная мера».
Ранее Навальный разместил в своем блоге и на Youtube расследование об Олеге Дерипаске. Он изучил посты модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и прочитал ее книгу и сделал вывод, что бизнесмен Олег Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте предпринимателя возле берегов Норвегии. Оппозиционер обвинил их в нарушении антикоррупционного законодательства.
Дерипаска 9 февраля подал иск к Вашукевич и ее знакомому Александру Кириллову. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски. Фотографии с бизнесменом Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 г. Тогда же вышли ее ролики на YouTube об отношениях с Дерипаской.
По требованию Дерипаски Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил внести в реестр 14 постов Рыбки в Instagram. Кроме того, 10 февраля Навальный получил уведомление от Роскомнадзора о том, что две страницы его сайта внесены в реестр запрещенной информации. В качестве основания также было указано решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля.
С 15 февраля Навальный сообщил, что его сайт Navalny.com начали блокировать в России по требованию Дерипаски.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Калининградский совхоз бывшего московского мэра Юрия Лужкова может начать поставлять гречку в Москву. Об этом Лужков рассказал «РИА Новости».
Он добавил, что в прошлом году его предприятие собрало 10 000 т зерна, а урожай гречихи позволяет обеспечить две трети всей потребности Калининградской области. По словам Лужкова, он готов поставлять в Москву до 1500 т в год: «Хотим через оптовое звено попасть в розницу, в «Пятерочки», «Копейки».
Бывший мэр Москвы отметил, что пока его сельскохозяйственный бизнес убыточен, так как «требуются инвестиции, прежде чем выйти на окупаемость». Он также посетовал, что рядовые покупатели в последнее время предпочитают гречке овсянку в целях экономии.
Лужков также намерен расширить географию пчеловодства и создать пасеку в Калининградской области: «Ведь пчелы и для природы полезны, и помогут увеличить урожайность гречихи».
В конце января стало известно, что Лужков будет продавать гречку, произведенную его калининградским предприятием «Частный конный завод «Веедерн» под брендом «Медовые лужки». Совхоз Лужкова начал выращивать гречиху в Озерском районе Калининградской области три года назад. С 2015 г. площадь посевов была увеличена с 380 до 1640 га.
«Веедерн» является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Предприятие Лужкова также занимается овцеводством, переработкой сельхозпродукции.
Хобби и увлечения российских политиков и бизнесменов
Дмитрий Астахов / ТАСС
Председатель правительства Дмитрий Медведев — не только жертва фоторепортеров, но и сам увлеченный фотолюбитель. В 2012 г. в Московском доме фотографии прошла выставка «1461 день президента Дмитрия Медведева», где были представлены в том числе фотоработы самого Медведева. Председатель правительства снимает на Leica, Nicon и Canon
1/11
Российский еврейский конгресс
Михаил Фридман совершил уже четыре паломничества к Иерусалиму по пустыне Арава. Путешествие, которое организовывает Российский еврейский конгресс, символизирует исход евреев из Египта, в честь которого отмечается Песах. Паломники носят традиционные для древних иудеев белые хитоны и сандалии, питаются кошерной пищей и ночуют в палатках
2/11
Белинский Юрий / ТАСС
Покупка Виктором Вексельбергом в 2004 г. крупнейшей в мире коллекции яиц Фаберже за $100 млн — до сих пор одна из самых знаменитых арт-сделок. Тогда бизнесмен приобрел 215 предметов, сейчас их можно увидеть в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге
3/11
zyuganov.kprf.ru
Геннадий Зюганов уделяет много времени спорту и активному отдыху. Политик шесть раз поднимался на Эльбрус, хорошо знает Домбай и обошел все маршруты на Кавказе
4/11
Леся Полякова / РИА Новости
Валентине Матвиенко хобби могло бы приносить не только удовольствие, но и прибыль. Она рисует с детства, а сейчас ее талант оценили в серьезные суммы: например, на благотворительном аукционе «Рождественская ярмарка» 2009 г. картина Матвиенко «Метель» была продана за 11,5 млн руб.
5/11
Шеметов Максим / ТАСС
В собрании Давида Якобашвили редкие музыкальные инструменты, коллекция бронзы, керамика, настенные часы и даже куклы, которых бизнесмен каждое Рождество выставляет в Музее декоративно-прикладного искусства
6/11
Наумов Олег / ТАСС
Однажды Юрий Лужков так увлекся разговором с пчеловодами, что опоздал на встречу с финскими бизнесменами. Повод задержаться был серьезный — тогдашний мэр Москвы обсуждал с профессионалами поилку для пчел собственного изобретения
7/11
md-prokhorov.livejournal.com
В расписании Михаила Прохорова кикбоксинг, аквабайк, батут, футбол, горные лыжи и бег. По словам бизнесмена, спорту он уделяет по два часа каждый день
8/11
Валерий Левитин / РИА Новости
Коллекцию русского искусства конца XIX — начала ХХ вв. Петр Авен собирает с 1993 г. За это время бизнесмен стал владельцем живописных полотен, фарфора и майолики Михаила Врубеля. Журнал Forbes оценивает собрание Авена в $500 млн
9/11
PhotoXPress
Владимир Лисин руководит Стрелковым союзом России и Европейской стрелковой конфедерацей (ESC) и сам неплохо стреляет: бизнесмен давно увлекается охотой и спортивной стрельбой
10/11
Russia Expo
В этом году российская команда Tinkoff-Saxo впервые победила в велогонке Giro D’Italia. Праздновали в российском павильоне на Expo-2015. В честь победы Олег Тиньков выкрасил волосы в розовый цвет (розовый — цвет победителя гонки)
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Российский Минтранс призвал все задействованные министерства ускорить открытие регулярных рейсов из Москвы в Каир. Как рассказал представитель ведомства, все политические решения о возобновлении полетов уже приняты, а технические вопросы улажены.
Директор департамента по связям с общественностью EgyptAir Дина аль-Фули ранее в понедельник сообщила «РИА Новости», что возобновление перелетов между Россией и Египтом отложено до 1 апреля из-за небольшого числа проданных билетов. Она отметила, что препятствий для возобновления рейсов нет, перенос связан исключительно с экономическими обстоятельствами. Собеседник агентства в аэропорту Каира также отмечал, что на 20 февраля не запланировано никаких рейсов из Москвы или в Москву.
В начале января президент Владимир Путин разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Министр транспорта России Максим Соколов неоднократно заявлял, что открытие авиасообщения между Москвой и Каиром ожидается во второй половине февраля, сообщал «Интерфакс»: на первом этапе планировалось пять рейсов в неделю. Соколов отмечал, что после подписания указа о возобновлении авиасообщения с Египтом российским авиакомпаниям потребуется около месяца для начала полетов.
Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 г. из-за теракта на борту российского лайнера. В небе над Синаем в самолете сработало взрывное устройство, заложенное террористами в египетском аэропорту. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека, находившиеся на борту.
До прекращения авиасообщения назначенными перевозчиками на маршруте Москва – Каир были EgyptAir и «Аэрофлот».
Как Россия прекратила авиасообщение с Египтом
Alexander Zemlianichenko / AP
С 20.00 пятницы, 6 ноября, Россия приостановила авиасообщение с Египтом – до установления должного уровня безопасности авиационного сообщения, говорится на сайте Кремля. На фото пассажиры 7 ноября в зале ожидания в аэропорту «Домодедово» в Москве у стойки туристической компании
1/7
Ahmed Abd El-Latif / AP
Египет – самая популярная, по данным Ростуризма, страна выезда у россиян. На него пришлось около 30% всех российских туристических поездок в 2014 г. На фото курорт в Шарм-эль-Шейхе, 7 ноября
2/7
Максим Григорьев / ТАСС
На 14.30 мск субботы в Египте находилось около 80 000 российских туристов, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Под его руководством действует оперативный штаб для решения вопросов, возникающих из-за приостановки авиасообщения с Египтом
3/7
РИА Новости
В субботу с египетских курортов вывезено 11 000 человек, в воскресенье вывезут еще 11 000–12 000, знает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. На фото самолет МЧС, доставивший багаж покидающих Египет российских туристов
4/7
Alexander Zemlianichenko / AP
Cитуация осложнилась тем, что все случилось в последние дни школьных каникул, считает Дмитрий Горин. На фото туристы, прилетевшие из Египта, в аэропорту «Домодедово» в Москве
5/7
Reuters
Как заверил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, туристы смогут отдохнуть и вернуться, как планировали. Отличие от обычной ситуации в том, что в Египет самолеты летят пустыми
6/7
Alexander Zemlianichenko / AP
Потери туроператоров при аннуляции всех проданных туров в Египет могут составить сотни миллионов долларов, так что поддержка государства им не помешает, заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, передает «Интерфакс»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже растет после сообщения о том, что совет директоров газового холдинга 5 марта рассмотрит перспективы программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок (GDR).
Цена акций «Газпрома» во вторник выросла почти на 4,5% к закрытию предыдущей торговой сессии, к 12.05 рост скорректировался до 2,78% – акции торгуются возле отметки 142,15 руб. за бумагу.
Рассмотрение вопроса buyback инициировал независимый член совета директоров «Газпрома», председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с материалами по этому вопросу.
8 февраля зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне говорил, что компания анализировала возможность выкупа акций с рынка, однако из-за масштабной инвестпрограммы это представляется малореализуемым в перспективе ближайших двух лет.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал идею введения института следственных судей. «Нужен, безусловно, эффективный контроль за работой органов предварительного расследования и дознания, это безусловно», – заметил председатель Верховного суда.
Он напомнил, что сейчас суды удовлетворяют каждую пятую жалобу на действия следователей, поданную в порядке ст. 125 УПК. «Я сейчас не могу еще окончательно сказать: надо вводить и как. Но если вводить – надо не откладывать принятие института на 10 лет. Потому что будут одни разговоры, как это у нас бывает, а реализации никакой. Пострадает не только само предложение, но станет менее эффективным то, что есть. Поэтому нужно тщательно проработать вопросы компетенции – какие они будут рассматривать дела. Думаю, что в том числе аресты и продление сроков содержания под стражей надо отдать. Ну и затем подсчитать финансовую составляющую», – сказал Лебедев.
Он подчеркнул, что Верховный суд не готовит такую инициативу, но ранее с идеей введения института следственных судей выступил Совет по правам человека (СПЧ) при президенте. По замыслу авторов концепции в России должны появиться 336 следственных судей – по четыре на субъект, они займутся контролем за предварительным следствием по особо важным делам.
В их компетенцию следует передать дела об убийствах (ч. 1 ст. 105 УК), умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111), о содействии террористической деятельности (ст. 205.1) и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2). Кроме того, согласно проекту концепции следственным судьям придется работать на этапе расследований по уголовным делам с экономической подоплекой: мошенничество (ч. 2–4 ст. 159–159.2 и 159.4–159.6, а также ч. 2 и 3 ст. 159.3 УК), присвоение или растрата (ч. 2–3 ст. 160 УК), незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171) и т. д. Следственный судья должен иметь полномочия передать уголовное дело для судебного разбирательства или прекратить уголовное преследование.
Инициатива СПЧ не получила консолидированной поддержки заинтересованных ведомств. В частности, против такой идеи выступила Генеральная прокуратура.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Стоимость акций UC Rusal во вторник снижается на торгах Гонконгской фондовой биржи после новогодних праздников в Китае.
Цена акций российской алюминиевой компании падала на 5,3% к закрытию предыдущей пятничной сессии, к 16.00 (11.00 по мск) падение замедлилось до 4,25% – акции торгуются возле отметки 5,41 гонконгского доллара за бумагу.
В понедельник Гонконгская биржа была закрыта в связи с празднованием в Китае Нового года, потому инвесторы не могли торговать бумагами на фоне корпоративных новостей о UC Rusal.
19 февраля группа «Онэксим» Михаила Прохорова сообщила о продаже 6% акций UC RusalZonoville Investments Ltd.Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. В результате Прохоров полностью вышел из капитала компании.
Крупнейшим акционером UC Rusal с пакетом в 48,13% является компания En+ Олега Дерипаски, 8,75% принадлежит «дочке» Glencore – компании Amokenga Holdings, в свободном обращении находится 16,37% акций, еще 0,25% принадлежит менеджменту.
15 февраля стало известно, что UC Rusal 6 февраля получила от Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова уведомление, что Bonico Holdings Co Ltd Владимира Потанина предложила ей продать 4% акций «Норникеля» за $1,47 млрд. По условиям акционерного соглашения Crispian, в свою очередь, предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave Holdings Limited (структура Потанина) – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico.
Whiteleave предложение Crispian приняла. Поэтому UC Rusal для защиты своих интересов тоже решила принять это предложение, правда усомнившись в его соответствии акционерному соглашению. 12 февраля UC Rusal в Высоком суде Лондона потребовала заблокировать покупку акций структурой Потанина.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Совет директоров «Газпрома» 5 марта в заочной форме рассмотрит перспективы программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении компании. Рассмотрение инициировал независимый член совета директоров «Газпрома», председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с материалами по этому вопросу.
Менее двух недель назад, 8 февраля, зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне говорил, что компания анализировала возможность выкупа акций с рынка, однако из-за масштабной инвестпрограммы это представляется малореализуемым в перспективе ближайших двух лет.
«Что касается вопроса выкупа акций, мы часто слышали такие вопросы от инвесторов. И в компании проводили анализ таких возможностей о потенциальном выкупе акций. Думаю, мы к этому придем, – говорил Круглов (цитата по "Интерфаксу"). – Но на самом деле думаю, что в ближайшие пару лет, как было сказано по поводу пика инвестиционного цикла "Газпрома", это представляется малореализуемым».
Инвестиционная программа «Газпрома» на 2018–2019 гг. составляет 1,3–1,4 трлн руб. Инвестиции по группе «Газпром» в 2018 г. Круглов оценивал в $27 млрд.
Как следует из сообщения «Газпрома», совет директоров 5 марта также планирует рассмотреть вопрос о приобретении доли в уставном капитале «Газпром Кыргызстан».
В структуре владения «Газпрома» более 50% приходится на государство (38,37% принадлежит Росимуществу, 10,07% – «Роснефтегазу», 0,89% – «Росгазификации»), 22,86% – на держателей депозитарных расписок, 22,91% – на прочих зарегистрированных лиц. Американские депозитарные расписки (ADR) компании торгуются на Лондонской фондовой бирже, а также обращаются на внебиржевом фондовом рынке США и европейских торговых площадках, в частности на Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах. GDR газового холдинга с 2014 г. включены в котировальный список Сингапурской фондовой биржи.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
На территориях двух российских баз в Сирии будут глушиться сигналы сотовой связи (2G и 3G), сообщаетРБК со ссылкой на текст распоряжения начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Подлинность документа изданию подтвердил источник в Минобороны.
На территории авиабазы Хмеймим подавление сигналов должно быть обеспечено до 30 марта, а на всей территории российской группировки войск в Сирии, в том числе в Тартусе, – до 1 июля этого года, говорится в документе от 2 февраля. Глушить сигналы будет управление войск радиоэлектронной борьбы, возглавляемое генерал-майором Юрием Ласточкиным.
По словам собеседника издания в Минобороны, решение связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии – аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона. Военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов предполагает, что распоряжение может объясняться желанием военного командования пресечь утечки информации.
В распоряжении Кузнецова также говорится о личных телефонах, ноутбуках и планшетах военных. Генерал поручил главному управлению военной полиции Минобороны к 1 марта подготовить дополнение к соглашению между военным ведомством и Федеральной таможенной службой об информационном взаимодействии. Предполагается, что таможенники будут предупреждать военную полицию о провозимых военнослужащими «технических средствах личного пользования» на таможенных постах Чкаловский, Моздок, Новороссийск, где находятся аэродромы, с которых российские военные отправляются в том числе в Сирию.
Кроме того, Главному управлению связи Минобороны поручено увеличить на авиабазе Хмеймим количество общедоступных стационарных постов для ведения открытых международных переговоров и предусмотреть по заявке командующего российской группировкой создание таких постов на базе в Тартусе и оперативных группах «Дамаск» и «Алеппо». По данным источника РБК в Минобороны, стационарные посты – это телефонные кабинки, сейчас их для российских военных в Сирии катастрофически не хватает, потому в основном служащие звонят по мобильным телефонам.
Также на Хмеймиме до 1 июля поручено создать интернет-комнату с 30 рабочими местами для общения военнослужащих с членами семьи. В Тартусе будет организована аналогичная комната с пятью рабочими местами.
До 1 июня главное управление связи должно представить начальнику Генштаба Валерию Герасимову предложения о том, как обеспечить российских военных в Сирии мобильными телефонами «в соответствии с перечнем средств сотовой связи, разрешенных к использованию на нережимных территориях воинских частей», и сим-картами сирийских сотовых операторов MTN Syria и Syriatel.
К разрешенным моделям телефонов относятся кнопочные Alcatel OT-1016D, Alcatel One Touch 1020D, Alcatel One Touch 208, Nokia 105, Nokia 105 Dual sim, Samsung GT-E1200, Samsung GT-E1272, а также телефоны моделей TeXet TM-101 и TeXet TN-B219, уточнил РБК Паюсов.
Также согласно распоряжению планируется поставить до 1 июня в российские вооруженные силы около 1500 терминалов «Тонкий клиент» – мобильное устройство с защищенным каналом связи. Часть терминалов будет направлена в Сирию.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
1/11
Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
2/11
Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
3/11
Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
4/11
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
5/11
FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
6/11
Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
7/11
mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
8/11
PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
9/11
Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
10/11
Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Минфин предлагает начать продажу алкоголя в интернете с 1 января 2019 г., следует из опубликованной на regulation.gov.ru доработанной версии законопроекта. Ранее старт онлайн-продаж планировался в 2018 г.
Согласно документу в течение 2019 г. предлагается легализовать продажу через интернет вина и шампанского с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), а также пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Онлайн-продажи других вин и крепкого алкоголя предполагается начать с 2020 г.
В 2019 г. продавать алкоголь в интернете смогут только производители и оптовые компании. Розница сможет начать онлайн-продажи алкоголя лишь с 2022 г.
Для онлайн-продаж будет организована специальная доменная зона egais.ru. Оплатить алкоголь в интернете можно будет только по безналичному расчету, передача заказа будет осуществляться исключительно совершеннолетним.
Сейчас законопроект находится на этапе подготовки заключения по итогам оценки регулирующего воздействия. Изначально планировалось, что закон будет принят Госдумой еще в 2017 г. и онлайн-продажи ряда алкогольной продукции стартуют с 2018 г. Законопроект несколько раз корректировался.
Против легализации продажи алкоголя через интернет выступает Министерство здравоохранения. Минпромторг поддерживает законопроект. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» говорил, что онлайн-продажи алкоголя «с разумными ограничениями» подстегнут развитие интернет-торговли, поскольку наличие в заказе алкоголя существенно снизит затраты на доставку, ведь обычные продукты являются тяжелым по весу и низкомаржинальным товаром.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Банк России с 20 февраля отозвал лицензию у московского банка «Мастер-капитал», говорится в сообщении регулятора. Банк по величине активов на 1 февраля занимал 302-е место в российской банковской системе, следует из данных его отчетности.
По данным ЦБ, деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника: кредитование заемщиков, связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе «значительного объема проблемных активов». Проведенная по требованию регулятора оценка кредитного риска выявила существенное снижение капитала банка и основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.
Руководство и собственники «Мастер-капитала» не приняли мер по нормализации его деятельности, в связи с чем ЦБ принял решение об отзыве лицензии. Решение, в частности, связано с неисполнением «Мастер-капиталом» законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.
В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов. В соответствии с законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.