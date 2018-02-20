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Патрушев: хакеры вывели из строя более полумиллиона российских компьютеров в 2017 году

В прошлом году три массовых хакерских атаки вывели из строя более 500 000 российских компьютеров, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Атакам в прошлом году подвергались IT-системы МВД, «Роснефти», «Евраза» и «Интерфакса», уточнил Патрушев.

«Наличие значительного количества информационных систем остро ставит вопрос централизованного контроля за их функционированием», – передал слова Патрушева «Интерфакс». Единую систему организации и контроля работ по защите информации могут внедрить в первую очередь в Южном федеральном округе, добавил секретарь Совбеза. Именно в этом округе произошло более 91 млн компьютерных атак, самыми опасными из которых были признаны 1737, сказал Патрушев.

Противоборство в IT-сфере переходит из демонстрации технологического превосходства в «системное массированное воздействие с заведомо деструктивными целями», указывал Патрушев в августе 2017 г. Тогда же он обращал внимание на массовые IT-атаки на госсектор. Защищенность систем госорганов снижалась из-за использования иностранных IT-технологий, заявлял Патрушев. В 2016 г. госорганы подверглись 52,5 млн компьютерных атак, что больше показателя 2015 г. в 14,4 млн таких атак, сообщал он. Атаки были выявлены и нейтрализованы, успокаивал Патрушев, а их целью было получить информацию ограниченного доступа и нарушить режим функционирования технических средств.