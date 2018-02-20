Технологии

Новости

В работе Telegram произошел сбой

Мессенджер Telegram оказался недоступен для некоторых пользователей. Проблемы были как в мобильной, так и в веб-версии. В Telegram информацию о сбое подтвердили.

«Некоторые из наших пользователей в Европе и странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка. – «Ведомости») в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы прикладываем все усилия, чтобы вернуть всех в онлайн. Подождите!» - говорится в сообщении мессенджера. В частности, в Twitter появились жалобы, что Telegram недоступен в Иране и Испании. Кроме того, проблемы были у российских пользователей.

Сбой затронул максимум 10% пользователей из России и длился для них не более 15 минут, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Telegram. К 18.03 мск мессенджер восстановил работу у 99% пользователей.

В конце 2017 г. основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе сервиса Telegraph. Однако проблемы оперативно устранили.

10 самых безопасных мессенджеров