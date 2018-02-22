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Покупатели смартфонов в МТС стали оформлять двухлетние кредиты в 16 раз чаще

В 2017 г. покупатели смартфонов в салонах МТС в 16 раз чаще, чем в 2016 г., стали оформлять двухлетние кредиты. А общие продажи смартфонов, проданных в кредит, выросли на 40% в штуках и на 74% в рублях, говорится в сообщении оператора.

Причину оператор видит в спросе на дорогие гаджеты, а тот, в свою очередь, вызван интересом к цифровым развлечениям: фильмам, видеосвязи в мессенджерах и онлайн-ТВ, пишет оператор. Как правило, покупка дорогого гаджета сопровождается переходом на тариф с большим количеством трафика.

Потребительское кредитование растет слишком быстро – уже на 20% с учетом сезонности, говорил в начале февраля министр экономического развития Максим Орешкин (цитата по «Интерфаксу»). Он призвал не повторять ошибок 2011–2012 гг., когда необеспеченное кредитование росло быстрее 50% в год и ЦБ пришлось вводить ограничения. В прошлом году оно могло расти двузначными темпами, подтверждают аналитики ЦБ.

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