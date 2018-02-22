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«Вымпелком» рассчитывает на рост доходов от фиксированной связи

«Вымпелком» намерен вернуть к росту свои доходы от фиксированной связи, рассказал на конференции по итогам 2017 г. руководитель основных рынков Veon (материнский холдинг «Вымпелкома») Шелль Йонсен.

Если в 2017 г. «Вымпелком» подключил 1100 домов, то теперь оператор намерен существенно ускориться. По планам Йонсена, в 2018 г. оператор подключит 5000 зданий, а в 2019 г. – 11 000. Речь идет про жилые дома, уточняет представитель оператора Анна Айбашева.

Также в 2018 г. оператор намерен подключить около 100 бизнес-центров, следует из материалов оператора.

Выручка оператора от услуг фиксированной связи снижается. В 2016 г. она сократилась на 8% год к году, в 2017 г. – на 11,6% до 39,4 млрд руб., гласит отчетность оператора. В IV квартале выручка падала на 11,1% до 9,6 млрд руб. из-за увеличения конкуренции, растущего проникновения конвергентных предложений и укрепившегося рубля (сказались валютные контракты с корпоративными клиентами). Конвергентные тарифы положительно влияют на отток абонентов, поясняет Айбашева.

По ее словам, «Вымпелком» вдвое увеличит инвестиции в фиксированный бизнес.