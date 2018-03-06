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Tele2 увеличил выручку на 16,2% за год

Оператор Tele2 отчитался о росте выручки за 2017 г. на 16,2% до 123 млрд руб. Чистый убыток сократился с 15,6 млрд до 5,5 млрд руб. Абонентская база оператора достигла 40,6 млн человек, что на 1,6 млн человек больше итога 2016 г., говорится в сообщении оператора. Причем рост достигнут за счет активных пользователей интернета – их число увеличилось на 39%.

За дальнейшим ростом абонентской базы оператор гнаться не собирается и вместо этого намерен заняться ее структурным улучшением, приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Сергея Эмдина.

Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,9% и составил 252 руб.

С III квартала 2016 г. оператор перестал раскрывать свои финансовые показатели, но в отчетности одного из акционеров Tele2 – банка ВТБ – указывалось, что общая выручка оператора в 2016 г. выросла на 12% до 105,9 млрд руб. Таким образом, годовая выручка Tele2 от услуг мобильной связи составила около 104,6 млрд руб. по сравнению с 94,6 млрд руб. в 2015 г., рост составил около 11%. Tele2 стал торговать устройствами в прошлом году и выручка 2015 г. была сформирована только мобильными доходами, писали «Ведомости». Тогда Tele2 стал единственным из четверки федеральных операторов, кому удалось увеличить долю в общей выручке от услуг мобильной связи.