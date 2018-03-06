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Шойгу рассказал о сроках поставки в войска новейших вооружений

Российская армия получит на вооружение новейшее оружие, которое продемонстрировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, в установленные сроки. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, часть образцов, о которых говорил глава государства, уже поступила в войска, отмечает «Интерфакс». «Президент представил ряд новейших наработок оборонно-промышленного комплекса, отметив, что отдельные образцы уже поступили в войска», – приводит агентство слова министра.

Путин в послании Федеральному собранию 1 марта впервые рассказал, что в России идет активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Ракета должна заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана»). Глава государства отмечал, что российская сторона теперь также обладает и гиперзвуковым оружием – комплексами «Авангард» и «Кинжал», а также ядерными подлодками-беспилотниками, боевыми лазерами и крылатой ракетой с ядерной энергетической установкой.

Свои слова президент подтвердил видеозаписями и графикой испытаний. Новые образцы вооружений делают бессмысленной систему ПРО США и приближение военной инфраструктуры НАТО к границам страны, указывал президент. В Пентагоне в ответ заявили, что показанные российским лидером вооружения не изменят стратегию США в том, что касается вооружений и разработок, поскольку все новые российские разработки уже учтены в американской военной стратегии.

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