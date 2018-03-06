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Шойгу рассказал о сроках поставки в войска новейших вооружений

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Российская армия получит на вооружение новейшее оружие, которое продемонстрировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, в установленные сроки. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, часть образцов, о которых говорил глава государства, уже поступила в войска, отмечает «Интерфакс». «Президент представил ряд новейших наработок оборонно-промышленного комплекса, отметив, что отдельные образцы уже поступили в войска», – приводит агентство слова министра.

Путин в послании Федеральному собранию 1 марта впервые рассказал, что в России идет активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Ракета должна заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана»). Глава государства отмечал, что российская сторона теперь также обладает и гиперзвуковым оружием – комплексами «Авангард» и «Кинжал», а также ядерными подлодками-беспилотниками, боевыми лазерами и крылатой ракетой с ядерной энергетической установкой.

Свои слова президент подтвердил видеозаписями и графикой испытаний. Новые образцы вооружений делают бессмысленной систему ПРО США и приближение военной инфраструктуры НАТО к границам страны, указывал президент. В Пентагоне в ответ заявили, что показанные российским лидером вооружения не изменят стратегию США в том, что касается вооружений и разработок, поскольку все новые российские разработки уже учтены в американской военной стратегии.

Как выглядит новейшее оружие России, которое должно напугать США

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Бизнес
Новости

«Саратовские авиалинии» опровергли информацию о просроченных лицензиях у пилотов

Ведомости
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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла информацию о якобы имевшихся у части ее пилотов просроченных летных свидетельств.

«На 11 февраля, когда случилась авиакатастрофа с самолетом "Саратовских авиалиний", выполнявшим рейс Москва - Орск, и на текущий момент... в АО "Саратовские авиалинии" весь летный состав имеет свидетельства в соответствии с требованиями уполномоченного органа в области гражданской авиации», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Росавиация проводила проверку компании в ноябре 2017 г. Все выявленные замечания были устранены в отведенный срок. В компании также прокомментировали появившуюся в СМИ расшифровку последних минут записи черных ящиков разбившегося Ан-148. «Идет работа следственных органов, расшифровки переговоров экипажа находятся в МАК, в авиакомпании "Саратовские авиалинии" на данный момент нет официальной выписки внутрикабинных переговоров рейса Москва - Орск 11 февраля 2018 г.», - уточнили в компании.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился через несколько минут после взлета 11 февраля. Самолет потерпел крушение недалеко от деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На его борту находился 71 человек.

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Бизнес
Новости

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты

Ведомости
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Основатель Amazon Джефф Безос впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes. Его состояние американский журнал оценил в $112 млрд. Второе место занял лидер рейтинга прошлого года - основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние журнал оценил в $90 млрд. Следом идет американский инвестор Уорен Баффетт с $84 млрд.

Безосу удалось возглавить рейтинг в этом году благодаря росту акций Amazon, которые в этом году выросли в цене почти на 60%. Ранее журнал уже называл его богатейшим человеком мира, когда состояние бизнесмена менялось в режиме реального времени, но теперь он впервые официально возглавил ежегодный рейтинг на момент его опубликования на сайте Forbes.

Состояние Гейтса увеличилось за год на $4 млрд. Баффетт заработал за 12 месяцев почти $8,4 млрд. В топ-20 также вошли две женщины — Алиса Уолтон ($58,5 млрд) и Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).

Суммарное состояние 20 богатейших людей мира по итогам 2017 года составило $1,2 трлн. Топ-20 миллиардеров по версии Forbes владеют 13% совокупного состояния всех 2 208 миллиардеров мира.

Политика
Новости

Путин призвал закрывать превратившиеся в «Рога и копыта» вузы

Ведомости
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Сокращение количества вузов и их филиалов в России обусловлено необходимостью убрать те учреждения, которые занимались только выдачей «корочек», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Владимира Путина.

Глава государства напомнил, что с 1991 по 2010 г. число вузов в России и их филиалов увеличилось ровно в два раза. «Значительная часть из них, надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек», - посетовал президент. Он добавил, что в последние годы количество таких учебных заведений сократилось на 30%, филиалов - более чем на 60%.

«Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы "Рога и копыта", которые ничего не дают, кроме бумажки», - объяснил российский лидер. Президент добавил, что решения о закрытии филиалов принимают сами вузы, а также регион. В связи с этим Путин пообещал обсудить с местными властями вариант повышать уровень качества образования в оставшихся учебных заведениях при закрытии филиалов инженерных вузов, если такие кадры нужны регионам.

Комментируя перспективы возвращения в регион студентов, отправляющихся учиться в другие города, президент заметил, что «если хорошие условия создаются, то они будут возвращаться, в том числе на ваши предприятия, но уровень зарплат должен расти и жилищные проблемы решаться».

Политика
Новости

Посольство России обратилось в форин-офис из-за новостей об отравлении Скрипаля

Ведомости
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Посольство России в Великобритании потребовало от британских властей дать разъяснения после появления сообщений об отравлении двух человек в Солсбери. Об этом говорится в сообщении посольства.

«Британские власти и правоохранительные органы должны незамедлительно вмешаться, проинформировать посольство России и британское общество о реальном положении вещей с тем, чтобы положить конец демонизации России», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Как отметили в посольстве, ситуация вокруг госпитализации двух пострадавших в Солсбери вызывает беспокойство. Дипмиссия подчеркнула, что не получила никакой официальной информации об отравлении граждан ни от полиции, ни от британских властей.

Посольство также обеспокоено тем, как описывают произошедшее британские СМИ, следует из сообщения. «Ситуация в медийном пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании», - говорится в сообщении. Информация в британских СМИ подается таким образом, «будто речь идет о спланированной акции со стороны российских спецслужб, что абсолютно не соответствует действительности», утверждает посольство.

В понедельник, 5 марта, стало известно, что в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом госпитализированы два человека. BBC в понедельник со ссылкой на неназванные источники сообщила, что пострадавший мужчина – 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который получил убежище в Великобритании после обмена шпионами между Россией и США в 2010 г. Во вторник BBC сообщила, что вместе со Скрипалем госпитализировали его дочь Юлию. Официально полиция не называла имена пострадавших.

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Политика
Новости

Южная Корея: КНДР согласилась на ядерное разоружение под гарантии сохранения режима

Ведомости
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Северная Корея открыта к ядерному разоружению при условии гарантий безопасности режиму Ким Чен Ына, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на секретариат президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. По этой информации, лидеры стран Корейского полуострова встретятся в апреле на линии разграничения. Также сообщается, что КНДР готова к переговорам по нормализации отношений с США.

«Северная Корея четко обозначила приверженность денуклеаризации на Корейском полуострове, и при условии отсутствия военной угрозы и гарантий безопасности северокорейского режима они подчеркнули, что не видят причин для обладания ядерным оружием», - говорится в заявлении южнокорейской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что условием начала переговоров должна стать приверженность КНДР денуклеаризации, Северная Корея согласилась прервать ядерные и ракетные испытания на время переговоров, заявил офис Мун Чжэ Ина.

В конце февраля США ввели новый крупный пакет санкций в отношении Северной Кореи, призванный усилить ее изоляцию и заставить отказаться от ядерных и ракетных программ. Под санкции попали 27 судоходных и транспортных компаний и 28 судов из КНДР, Китая, Сингапура, Тайваня и других стран, а также один гражданин Китая.

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Бизнес
Новости

Продажи Lego упали впервые за 13 лет

Ведомости
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Выручка производителя игрушек Lego в 2017 г. упала на 8% до 35 млрд датских крон ($5,8 млрд), чистая прибыль снизилась на 17% до 7,8 млрд датских крон, говорится в сообщении компании. На это частично повлиял процесс по избавлению от товарных запасов, отмечается там же.

При этом выручка компании упала впервые с 2004 г., уточняет Reuters. А падение чистой прибыли – впервые с 2007 г., передает Bloomberg. Прошлый год был сложным, компания в целом осталась не удовлетворена финансовыми результатами, приводятся в сообщении Lego слова гендиректора Нильса Кристиансена. «Однако мы закончили год в лучшем положении. В декабре продажи выросли на семи из 12 крупнейших рынков, и мы вошли в 2018 г. с более здоровыми запасами», – отмечает он. По словам Кристиансена, в этом году Lego планирует «стабилизировать бизнес» и инвестировать в развитие. Однако он отмечает, что для возобновления роста потребуется некоторое время.

Lego столкнулась с серьезным испытанием впервые с начала 2000-х, когда компании грозило банкротство, отмечает Reuters. Проблемы связаны не только с избытком товарных запасов, но и со сложными условиями в розничной торговле в Европе и Северной Америке.

Что скупают в российских магазинах

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Стиль жизни
Новости

Дворкович стал председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо Мутко

Ведомости
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Организационный комитет чемпионата мира по футболу 2018 г. возглавил зампред правительства Аркадий Дворкович, сообщил журналистам вице-премьер и прежний руководитель комитета Виталий Мутко.

«Мы приняли решение, что генеральным директором является Алексей Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его. Моя задача - выполнять техническую работу, обеспечить выполнение всех гарантий, которое дало государство: строительство, подготовка инфраструктуры. 25 мая мы планируем все передать оргкомитету», - сказал Мутко (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Виталий Мутко был освобожден от должности председателя оргкомитета и вышел из состава его наблюдательного совета. Также Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря пожизненно лишил Мутко возможности участвовать в качестве официального лица от России в Олимпийских играх.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г., матчи состоятся в 11 городах.

Кто и где сыграет на ЧМ-2018

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Финансы
Новости

ЦБ Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптомонету

Ведомости
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Банк Литвы анонсировал выпуск первой в мире коллекционной криптомонеты. Об этом говорится на сайте литовского центробанка со ссылкой на заявление члена правления банка Марюса Юргиласа.

«В конце апреля - начале мая будет объявлен международный конкурс, в ходе которого предстоит выбрать технологические решения для выпуска криптомонеты», - рассказал Юргилас. После этого банк назовет дату выпуска монеты, ее номинал, тираж и способы распространения.

Юргилас добавил, что таким образом Банк Литвы заодно планирует отметить столетие восстановления государственности страны, которое празднуется в 2018 г., и показать миру, что Литва - «прогрессивная страна, всегда открытая для новых идей». «Выпустив коллекционную цифровую монету, Литва первой выйдет на новый уровень в нумизматике», — заключил член правления ЦБ Литвы.

Он признал, что Банк Литвы может столкнуться со множеством проблем при реализации идеи, но его руководство рассчитывает, что справится со всеми сложностями и сделает «планы реальностью еще до конца года», отмечается в сообщении.

Кто разбогател на криптовалютеФото

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Политика
Новости

Российские военные предложили боевикам в Восточной Гуте выехать вместе с семьями

Ведомости
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Российские военные предложили боевикам в Восточной Гуте (пригород столицы Сирии Дамаска) выехать из этого осажденного региона вместе с семьями и личным оружием, сообщает агентство Reuters. Российские военные гарантируют безопасный проезд до районов, контролируемых сирийской оппозицией рядом с турецкой границей.

Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в понедельник российскому Центру примирения «удалось организовать въезд в Восточную Гуту гуманитарного конвоя ООН с 247 т продовольствия и предметов первой необходимости для мирных жителей». «Конвой был готов к эвакуации из опасных районов до 1000 мирных жителей, однако поздно ночью смог вывезти только 13 человек, включая пятерых детей. Для их встречи продолжали работу пункты приема мирных жителей, а также дежурные бригады скорой помощи, готовые доставить раненых и больных в сирийские медучреждения», - заявил Конашенков.

Конашенков призвал США обеспечить доставку гуманитарной помощи в контролируемый ими лагерь беженцев «Рукбан» на юге Сирии.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин сказал, что сегодня в районе пункта пропуска Мухайям Аль-Вафедин и прилегающих районов снизилась интенсивность обстрелов. «Не исключено, что это связано с рассмотрением членами некоторых НВФ нашего предложения по выходу из зоны», - отметил он. Очередная - восьмая по счету - гуманитарная пауза действовала сегодня с 9 до 14 часов.

В понедельник Минобороны сообщило о продолжающихся боях в Восточной Гуте, обстрелах Дамаска и отсутствии для мирных жителей возможности покинуть район боевых действий по организованному безопасному коридору.

Аналогичные действия российские военные предприняли в ноябре 2016 г. во время освобождения от боевиков Восточного Алеппо, чем тогда воспользовались несколько тысяч боевиков с семьями.

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Бизнес
Новости

«Ростелеком» в 2017 году увеличил прибыль на 15%

Ведомости
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Чистая прибыль «Ростелекома» за 2017 г. по МСФО выросла к предыдущему году на 15% до 14,05 млрд руб., сообщает госоператор связи.

Выручка компании за год увеличилась на 3% до 305,3 млрд руб. В 2018 г. «Ростелеком» прогнозирует рост выручки в пределах 2%.

Капитальные вложения оператора за прошлый год уменьшились на 2% до 60,8 млрд руб. (20% от выручки). Свободный денежный поток увеличился на 53% до 20,4 млрд руб.

«Уже третий квартал подряд компания демонстрирует высокие темпы роста выручки и позитивную динамику по OIBDA (операционный доход до вычета амортизации. - "Ведомости"), - говорит президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. - Мы продолжаем расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляет сегмент цифровых и контентных услуг. Именно этот сегмент устойчиво демонстрирует двузначные темпы роста доходов и является драйвером стратегических преобразований "Ростелекома"» .

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет в IV квартале 2017 г. у «Ростелекома» увеличилось на 3% к аналогичному прошлогоднему периоду - до 12,7 млн. Число абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 8% до 19,1 млн.

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Политика
Новости

BBC узнала о госпитализации дочери экс-полковника ГРУ из-за отравления

Ведомости
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Вместе с бывшим полковником ГРУ Генштаба России Сергеем Скрипалем в Великобритании была госпитализирована его дочь Юлия Скрипаль, которая также пострадала от отравления. Об этом сообщает BBC.

Скрипаля с молодой женщиной, имя которой ранее не называлось, нашли на скамейке торгового центра в Солсбери. Пострадавшие с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы. BBC со ссылкой на источники сообщила, что госпитализированный мужчина – 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который получил убежище в Великобритании после обмена шпионами между Россией и США в 2010 г. Тогда Россия обменяла на Скрипаля и еще трех человек 10 предполагаемых агентов, включая Анну Чапман.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал открытость со стороны Москвы в вопросе расследования инцидента. В то же время он не удивился заявлениям о возможной причастности к происшедшему российской стороны. «Собственно, что называется, "долго себя ждать не заставили", говоря по-русски», - комментировал представитель Кремля.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, в свою очередь, назвал информацию об отравлении Скрипаля «журналистской уткой». Он подчеркнул, что никаких официальных заявлений о состоянии здоровья экс-сотрудника ГРУ со стороны британских властей пока не было.

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Политика
Новости

СМИ опубликовали запись разговора пилотов Ан-148 перед крушением

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Петербургский телеканал «78» опубликовал расшифровку разговора членов экипажа разбившегося Ан-148 «Саратовских авиалиний» - капитана воздушного судна (КВС) Валерия Губанова и второго пилота Сергея Гамбаряна. Подлинность этого диалога подтвердили источники РБК – в Росавиации и Межгосударственном авиационном комитете (МАК). От официальных комментариев они отказались.

Из записи разговора перед крушением следует, что КВС и второй пилот говорят о скорости движения самолета. В частности, КВС отмечает, что его напарник направил самолет вниз, хотя надо было направить судно вверх. «Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!» – спрашивает КВС. Запись обрывается на словах КВС «Вверх!» и «Все, ******».

На борту произошла нештатная ситуация, уточняет телеканал «78»: датчики скоростей показывали разные значения, есть версия, что это произошло из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев одного из датчиков. Он запаниковал и увел самолет вниз вместо того, чтобы набрать высоту, утверждает телеканал. По информации «78», у многих сотрудников «Саратовских авиалиний» были просрочены летные свидетельства.

«Саратовские авиалинии» после авиакатастрофы уже отвечали на обвинения в непрофессионализме пилотов. Губанов окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище, работал пилотом авиакомпании «Россия», его общий налет – 5099 часов. Гамбарян окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, он работал в авиакомпании «Ангара», его общий налет – 812 часов.

Самолет «Саратовских авиалиний», направлявшийся в Орск, потерпел крушение 11 февраля спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находился 71 человек. Все они погибли. Следственный комитет сообщал, что в момент падения самолет был цел, а взорвался при ударе о землю.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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