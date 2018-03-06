ФАС прекратила дело против «Мегафона» по международному роумингу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении «Мегафона» о международном роуминге из-за отсутствия нарушений. Об этом сообщает «Интерфакс».
ФАС подозревала оператора в нарушении закона о защите конкуренции путем повышения цен в международном роуминге. С 12 декабря 2016 г. «Мегафон» повысил базовые тарифы на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям от 20% до 2200%. Дело в отношении компании антимонопольная служба возбудила еще в январе 2017 г.
В феврале 2018 г. ФАС сообщала, что отложила рассмотрение дела в отношении «Мегафона». Служба собирается завершить рассмотрение дела в отношении оператора в первые месяцы 2018 г., говорил замруководителя службы Анатолий Голомолзин в конце прошлого года.