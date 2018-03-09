Новости
Технологии
Новости

Сооснователь Mail.Ru инвестирует в разработчика беспилотных грузовиков

Ведомости
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Венчурная компания Grishin Robotics Дмитрия Гришина, сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group, инвестирует в компанию - разработчика автономных грузовиков Starsky Robotics. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей».

«Общий размер раунда A составил $16,5 млн, среди остальных участников финансирования – Shasta Ventures (инвестор в Nest) и Y Combinator», – говорится в сообщении.

Компания Starsky Robotics была основана в феврале 2016 г. и базируется в Сан-Франциско. Ее уникальность заключается в том, что грузовики едут автономно по шоссе, но процессом их отправления и прибытия по-прежнему управляют профессиональные водители – удаленно, говорится в пресс-релизе.

В феврале грузовик с системой Starsky Robotics успешно проехал 7 миль во Флориде при отсутствии водителя в кабине. «Решение Starsky Robotics принесет революцию в логистическую индустрию в ближайшие несколько лет», – считает Дмитрий Гришин. Он отметил, что ее водители могут управлять сразу несколькими грузовиками одновременно, работая при этом меньше часов.

Компания Grishin Robotics была основана в 2012 г. Она одна из первых в мире начала работать с предпринимателями в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения, говорится в сообщении компании. 

Бизнес
Новости

Puma выпустит кроссовки с героями «Союзмультфильма»

Ведомости
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Компания Puma выпустит коллекцию спортивной обуви с изображением героев «Союзмультфильма», сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке. Нам очень приятно, что именно "Союзмультфильм" начал сотрудничать с этим знаменитым брендом!» – написала Слащева в Facebook. Она отметила, что Puma, как и «Союзмультфильм», имеет свою большую историю и традиции. «Подобные коллаборации для нас обязательный шаг для развития лицензионного направления «Союзмультфильма», – добавила Слащева.

На кроссовках из новой серии будут изображены Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Пятачок и другие герои мультфильмов.

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Бизнес
Новости

Китайская госкомпания купила 36,2% в потенциальном акционере «Роснефти» CEFC

Ведомости
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Китайская государственная корпорация по управлению финансовыми активами Huarong Asset купила 36,2% в подразделении нефтяной компании CEFC, сообщает Reuters. Компания оплатила акции CEFC Hainan International двумя траншами: в январе и феврале этого года. О какой сумме идет речь, не уточняется.

В сентябре 2017 г. CEFC договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» у Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд. Сделка пока не закрыта.

В начале марта стало известно о задержании председателя совета директоров CEFC Е Цзяньмина. Reuters писало, что его подозревают в совершении экономических преступлений. Вскоре газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что CEFC перешла под контроль инвестиционной компании правительства Шанхая Guosheng Group.

Политика
Новости

К расследованию отравления Скрипаля присоединились британские военные

Ведомости
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Вооруженные силы Великобритании подключились к расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил министр обороны страны Гэвин Уильямсон. «У нас есть подходящие люди, обладающие необходимыми навыками для оказания помощи в этом важном вопросе. Это ужасный случай, и мои мысли остаются с жертвами и их семьями», – заявил Уильямсон каналу Sky News.

В город Солсбери, где был отравлен Скрипаль, отправились около 180 военнослужащих, передает «Би-би-си». Среди них специалисты по химической, биологической и радиационной защите.

В полиции пояснили, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия. В частности, машины скорой помощи, которые прибыли для оказания помощи пострадавшему, – на них могли остаться следы отравляющего вещества.

Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии и сейчас находятся в коме. Также в больницу попал полицейский, который оказывал им первую помощь.

По данным СМИ, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Полиция расследует инцидент по статье о покушении на убийство. Рассматривается версия причастности России к отравлению Скрипаля.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. Через несколько лет после ухода со службы он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британскими спецслужбами. В 2010 г. Скрипаля помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами. СМИ сообщили, что после переезда в Великобританию экс-полковник продолжил сотрудничать с западными спецслужбами.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Финансы
Новости

Стоимость биткойна опускалась ниже $9000

Ведомости
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В пятницу, 9 марта, стоимость биткойна опускалась ниже $9000. По данным биржи Coinmarketcap, минимальная отметка, до которой опускался биткойн, составила $8858,27.

По данным на 18.03 мск, биткойн на Coinmarketcap стоил $9187,71. За сутки он подешевел на 7,3%. Капитализация составляла более $155,35 млрд. На Coindesk стоимость биткойна составляла $9141,06. 

6 февраля биткойн опускался ниже $6000. Максимального значения он достиг в декабре 2017 г., когда его стоимость составляла более $20 000.

Кто разбогател на криптовалюте

Политика
Новости

Путин прокомментировал обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

Ведомости
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Люди, которых в США обвинили во вмешательстве в выборы президента, могли быть американцами или работать на американские компании, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News.

«Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», – сказал Путин журналистке NBC.

Он также отметил, что эти люди могли быть и американцами, «которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы».

16 февраля минюст США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 россиянам и трем организациям во вмешательстве в выборы президента в 2016 г. В частности, в список попали бизнесмен Евгений Пригожин и его компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Госдепартамент США может ввести санкции в отношении лиц из «списка Мюллера». 

Стиль жизни
Новости

В Пхенчхане открылись Паралимпийские игры

Ведомости
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В южнокорейском Пхенчхане открылись Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 9 по 18 марта. На них будут разыграны 80 комплектов медалей в шести видах спорта, примут участие 567 спортсменов из 48 стран.

На Паралимпиаде-2018 выступят 33 российских спортсмена. Они выступят под нейтральным флагом, потому что Паралимпийский комитет России дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил.

Международный паралимпийский комитет отстранил Россию от участия в Паралимпиаде в 2016 г. В прошлых Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские спортсмены не принимали участия.

Как встретили российских олимпийцев в Москве

Экономика
Новости

Еврокомиссия одобрила новую программу помощи Украине до 1 млрд евро

Ведомости
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Европейская комиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Теперь это предложение должны одобрить Европарламент и Совет Евросоюза.

Речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине, говорится на сайте ЕК.

«Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

В ЕК подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ на Украине, направленных на «устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике». 

Политика
Новости

Горбачев призвал лидеров России и США прекратить гонку вооружений

Ведомости
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал лидеров России и США прекратить гонку вооружений и не допустить ядерной войны. Об этом он написал в колонке для журнала The Time. Горбачев также заявил о необходимости созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи или заседание Совета Безопасности ООН, чтобы повлиять на ситуацию.

Лидерам ядерных держав необходимо напомнить об обязательствах по договору о нераспространении ядерного оружия, написал Горбачев. Конечной целью, по его мнению, должен быть мир без ядерного оружия.

По словам Горбачева, последний раз уровень опасности, подобный сегодняшнему, был зафиксирован в 1953 г. «Как мы должны реагировать на этот новый виток милитаризации? Прежде всего мы не должны сдаваться, мы должны требовать, чтобы мировые лидеры вернулись на путь диалога и переговоров», – считает он.

К 1985 г., когда Горбачев стал лидером Советского Союза, «сверхдержавы накопили горы оружия», отметил он. «Мы договорились с одним из самых воинственных президентов США – Рональдом Рейганом о радикальном сокращении арсеналов», – написал Горбачев. Сегодня эти достижения находятся под угрозой, усиление обороноспособности двух стран выглядит как подготовка к реальной войне, считает он.

При этом Горбачев отметил, что нельзя возлагать всю ответственность на президентов США и России, потому что «два человека не могут разрушить все препятствия», которые накопились за годы, для этого нужен диалог на всех уровнях. 

У каких стран есть ядерное оружие

Политика
Новости

Лавров назвал правильным шагом договоренность Трампа и Ким Чен Ына о встрече

Ведомости
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Договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном является шагом в правильном направлении, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы только сегодня услышали об этой договоренности. Надеюсь, что она реализуется. Безусловно, это необходимо, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Встреча должна привести к возобновлению полноформатного переговорного процесса по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, считает Лавров. Министр призвал сейчас «не рассуждать о том, что послужило причиной такой договоренности».

Лавров также поприветствовал договоренность Сеула и Пхеньяна о проведении межкорейского саммита, который может состояться в апреле.

Ранее советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен сообщил, что президент США согласился с предложением лидера КНДР о проведении встречи. Она может состояться до мая. 

У каких стран есть ядерное оружие

Политика
Новости

FT узнала о работе Скрипаля на западные спецслужбы после переезда в Британию

Ведомости
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на западные спецслужбы после переезда в Великобританию в 2010 г., сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Скрипаль предоставлял им информацию о деятельности российских разведчиков. Собеседники газеты предположили, что это могло стать причиной покушения.

Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. В 2004 г. он был арестован по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании и приговорен к 13 годам тюрьмы. Полковник признал вину. В 2010 г. он был помилован президентом России и выслан в Великобританию по программе обмена шпионами.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. По данным СМИ, их отравили нервно-паралитическим веществом. Оба находятся в больнице в состоянии комы.

Британские следователи квалифицировали произошедшее как покушение на убийство. Они рассматривают несколько версий случившегося, в том числе причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ. Также не исключается, что покушение на Скрипаля могло быть провокацией с целью обвинить в нем Москву.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Политика
Новости

Полиция предупредила протестующих в Волоколамске о применении физической силы

Ведомости
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В пятницу в подмосковном Волоколамске продолжились протесты против полигона ТБО «Ядрово». Около 80 человек собрались у въезда на свалку. Сотрудники полиции предупредили протестующих о возможном применении физической силы. Запись обращения сотрудника правоохранительных органов к местным жителям есть на видео.

«Ваши действия по блокировке проезжей части незаконны. Мы просим покинуть проезжую часть. Если данное распоряжение вы проигнорируете, против вас будет применена физическая сила из-за нарушения федеральных законов», – сказал сотрудник полиции. На момент публикации начались первые задержания, рассказали «Ведомостям» участники акции.

Уже второй день жители Волоколамска и его районов собираются у мусорного полигона ТБО «Ядрово». Они пытаются перекрыть дорогу едущим на свалку грузовикам, рассказывают «Ведомостям» участники акции. Согласовать мероприятие жители не пытались – это стихийная акция, утверждают они. Протестующие требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск из других частей области и из Москвы.

8 марта у въезда на полигон «Ядрово» состоялась аналогичная акция. В ней приняли участие несколько десятков человек. Через некоторое время к полигону приехали сотрудники полиции, которые начали разгонять протестующих. Полиция задержала девять человек, сообщил «Ведомостям» представитель ОВД Волоколамска.

6 марта власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил его эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, из-за чего в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ, говорится в постановлении. Проверки выявили превышение в воздухе хлора, сероводорода и оксида азота.  

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