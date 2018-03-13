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Аналитики выбрали самые умные города мира

Сингапур возглавил рейтинг умных городов мира, составленный консалтинговой компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel. При составлении рейтинга аналитики учитывали развитие интернет-технологий, проникновение их в ключевые сферы общественной жизни, инфраструктуру и систему здравоохранения, сообщает Business Insider.

Эксперты также обращали внимание на внедрение высоких технологий в обеспечение общественной безопасности и производства. Сингапур оказался лучшим городом по всем четырем исследуемым направлениям: мобильности, здравоохранению, общественной безопасности и производительности, отмечает издание.

В исследовании отмечается, что город-государство добился значительных успехов в обеспечении пожилых людей мобильными устройствами, позволяющими отслеживать состояние здоровья, а также информировать о необходимости срочной помощи. Внедренная в Сингапуре компьютерная система управления транспортными потоками помогает экономить водителям до 60 часов в год.

На втором месте, согласно исследованию, оказался Лондон. За ним в топ-20 следуют американские мегаполисы Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго. Сеул и Токио заняли шестое и восьмое места соответственно. Среди европейских городов с развитой подобной инфраструктурой – Берлин (седьмая строчка) и Барселона (девятая). Замыкает рейтинг из 20 городов китайский Гуанчжоу. Российские города в список не вошли.

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