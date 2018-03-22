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BlackBerry и Jaguar договорились о сотрудничестве

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Канадская телекоммуникационная компания BlackBerry и британский автопроизводитель Jaguar договорились о сотрудничестве, сообщает Reuters. Jaguar будет использовать разработанное BlackBerry программное обеспечение в создаваемых им электромобилях.

Кроме того, Jaguar сможет использовать технологии BlackBerry и привлекать специалистов компании к работе над созданием новой информационно-развлекательной системы. У BlackBerry уже есть аналогичные соглашения с Ford, Nvidia, Qualcomm и Baidu.

Ранее Jaguar объявил о намерении к 2020 г. представить электрические версии всех своих автомобилей. В начале марта автопроизводитель показал серийный электромобиль I-Pace. Он оснащен литий-ионной батареей емкостью 90 кВтч, заряда хватает на 480 км.

Jaguar представил серийный электрокроссовер I-Pace

Политика
Новости

ЦИК подведет итоги президентских выборов без рассмотрения жалоб

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В Центризбирком не поступало обращений, которые требуют обязательного рассмотрения при подведении итогов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в четверг. По ее словам, ни от кандидатов, ни от выдвинувших их партий не поступило ни одной жалобы. Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления граждан, не зафиксировано. Председатель ЦИК настаивает, что организаторам выборов удалось обеспечить «беспрецедентный уровень открытости и многослойный контроль» за ходом голосования.

Всего, по данным ЦИК, результаты голосования были признаны недействительными на 14 участках в девяти регионах: в Дагестане, Краснодарском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской и Тюменской областях, в Москве, ХМАО и на одном зарубежном участке. В подавляющем большинстве случаев причиной отмены стали вбросы. Еще в трех регионах - Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках и в Калининградской области избиркомы обратились в суд с заявлениями об отмене итогов голосования на участках, где были допущены нарушения. Кроме того, в связи с большим количеством обращений из Санкт-Петербурга ЦИК решил провести проверку комиссии.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сообщил, что по итогам общественного наблюдения передал в ЦИК данные о 63 нарушениях в 19 регионах.

Памфилова пообещала подробно изучить все предоставленные материалы о нарушениях (они поступили также от СПЧ при президенте, кроме того, видеозаписи с отмеченных «Голосом» участков запросило «Яблоко»). Но это произойдет уже по окончании 10-дневного срока, который закон отводит на подведение итогов выборов.

Как вбрасывали бюллетени на участке в подмосковных Люберцах

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Бизнес
Новости

Минтранс намерен обязать авиакомпании оборудовать самолеты системой «Глонасс»

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Министерство транспорта предлагает обязать авиакомпании устанавливать на самолеты, выполняющие коммерческие воздушные перевозки, систему «Глонасс». Уведомление о разработке соответствующего проекта ведомственного акта опубликовано на regulation.gov.ru.

«Установление требований по установке на воздушных судах гражданской авиации Российской Федерации, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, навигационной спутниковой системы "Глонасс", — говорится в уведомлении. Планируемым сроком вступления документа в силу указан август 2018 г.

Ранее Ространснадзор предписал авиакомпаниям оборудовать салоны самолетов видеокамерами. Позже Минтранс предложил отсрочить это требование до 2019 г.

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Недвижимость
Новости

На снижение стоимости жилья рассчитывают лишь жители Москвы и Челябинска – Domofond.ru

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Почти половина жителей Москвы и регионов рассчитывает, что во II квартале цены на жилье в стране не изменятся. При этом треть москвичей уверена, что в российской столице квартиры и вовсе будут дешеветь. Таковы выводы общероссийского исследования, проведенного аналитиками Domofond.ru среди посетителей портала. В опросе приняли участие 5397 респондентов - жителей крупных городов страны, пользующихся сайтом Domofond.ru.

И хотя, согласно опросу, 48% всех респондентов не ожидают колебания цен на жилье в следующие три месяца, в целом в своих ожиданиях россияне стали пессимистичней. Так, 31% опрошенных настроен на рост цен. Это на 7 п. п. больше, чем в декабре 2017 г. Снижение цен прогнозирует 21% опрошенных, что на 5 п. п. меньше.

Несколько более оптимистично настроены жители столицы. В Москве 30% респондентов прогнозируют снижение цен, еще 46% не ждут существенных колебаний стоимости жилья. При этом примерно четверть жителей столицы уверена в подорожании недвижимости. Любопытно, что Москва и Челябинск стали единственными городами, жители которых настроены на снижение цен.

Среди жителей Санкт-Петербурга повышения стоимости ожидают 37% участников опроса, а 19% полагают, что цены, напротив, станут ниже. Большинство петербуржцев – 44% – считают, что стоимость недвижимости останется без изменений.

Больше всего рост цен во II квартале этого года по сравнению с предыдущим периодом ожидают жители Севастополя - так считают 59% опрошенных, Воронежа (42%) и Самары (45%).

Что касается условий покупки жилья, то, как и в декабре 2017 г, более 70% респондентов считают следующий квартал благоприятным периодом для сделок с недвижимостью. Лишь 26% опрошенных полагают, что следующие три месяца окажутся не самым удачным для этого временем.

Бизнес
Новости

Стоимость акций «Распадской» упала после новости об отказе от дивидендов

Ведомости
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Акции угольной компании «Распадская» на Московской бирже резко упали после новости о рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2017 г.

Цена акций «Распадской» уменьшалась почти на 15% до 98,6 руб. за бумагу, к 14.00 она восстановилась до 101,83 руб. (-12,09% к закрытию торгов в среду).

В четверг совет директоров ПАО «Распадская» рекомендовал общему собранию акционеров не распределять прибыль компании за 2017 г. Собрание назначено на 17 мая 2018 г.

«Распадская» входит в горно-металлургический холдинг Evraz. Одна из крупнейших угольных компаний последний раз выплачивала дивиденды в 2011 г.

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Политика
Новости

Песков назвал отвратительным сравнение ЧМ в России с Олимпиадой при Гитлере

Ведомости
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Кремль назвал отвратительными и оскорбительными заявления министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что Россия использует чемпионат мира по футболу - 2018 как pr-ход в стиле Гитлера и Олимпийских игр 1936 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Путин собирается использовать его [чемпионат мира по футболу], как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 г. Как pr-ход», — сказал депутат от Лейбористской партии Ян Остин на заседании парламентского комитета по международным дедпам.

Британский министр с ним согласился. «Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны», — заявил представитель Кремля. По его мнению, подобные заявления «оскорбительны и недопустимы».

Отношения между Россией и Великобританией охладели после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По мнению Лондона, к отравлению имеет отношение Москва. Российская сторона отрицает все обвинения. Ранее британские власти решили не отправлять в Россию правительственные делегации и представителей королевской семьи на ЧМ-2018.

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Финансы
Новости

Страховщиков предложили разделить на две группы по аналогии с банками

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Страховщики будут разделены на компании с базовой и универсальной лицензией. О разработке соответствующих законодательных поправок сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции по страхованию.

Сейчас в Госдуме рассматриваются поправки к принятому в первом чтении законопроекту о повышении требований к уставному капиталу страховых компаний со 120 млн до 300 млн руб.

«К законопроекту о "входном билете" было много замечаний, критики со стороны страхового рынка, - отметил Аксаков. - Многие критиковали, но в ходе дискуссии договорились, что для страхового рынка будет такое же регулирование, как для банков. То есть будут страховые компании с базовой лицензией, у которых размер капитала будет меньше, чем для тех компаний, которые оказывают универсальные услуги».

Для страховщиков с базовой лицензией будут введены определенные ограничения по видам деятельности, в то же время им не придется повышать размер своего капитала. «Но они остаются на рынке, и не надо им заморачиваться в этих непростых экономических условиях над вопросом увеличения размера капитала», - отметил Аксаков.

Парламентарий не уточнил, поддерживает ли поправки о разделении страховщиков на две группы Центробанк. Ожидается, что закон будет принят в весеннюю сессию Госдумы.

C 2018 г. российские банки разделены на кредитные организации с базовой и с универсальной лицензией. Минимальный размер капитала для первых составляет 300 млн руб., для последних - 1 млрд руб. К банкам с базовой лицензией применяется упрощенное регулирование, при этом они имеют ряд ограничений на финансовые операции по сравнению с банками с универсальной лицензией.

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Бизнес
Новости

В Москве открылись три новые станции метро

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На Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии Московского метрополитена открылись три новые станции — «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская».

Присутствовавший на открытии мэр Москвы Сергей Собянин назвал этот участок метро одним из самых сложных. Северный участок салатовой ветки начали строить еще 25 лет назад, но стройка была заморожена и возобновилась только в 2011 г.

«Участок обеспечил доступ к метро для 450 000 москвичей — жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30-40 минут», — отметил Собянин (цитата «РИА Новости»).

Всего в этом году планируется открыть 21 станцию метро, сообщил ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. Поезда могут запустить на новом участке Сокольнической линии от станции «Саларьево» до «Столбова». На следующий год запланирована работа над участком от станции «Косино» до «Нижегородской улицы» на Кожуховской линии.

Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро

Политика
Новости

Песков заявил о «дальнем родстве» президента и Михаила Путина

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Претендент на место в правлении «Газпрома» и зампред правления страховой компании «Согаз» Михаил Путин действительно является родственником российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

При этом он отметил, что они дальние родственники и почти не общаются. «Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются», – отметил Песков.

Ранее в четверг стало известно, что Михаил Путин может стать членом правления «Газпрома». Его назначение сегодня обсудит совет директоров компании. Михаил Путин – сын двоюродного брата президента России. Он родился в Иваново и учился в Ивановском государственном медицинском институте и Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе. Он также кандидат медицинских наук и советник Российской Федерации 3-го класса. Зампредом «Согаза» он работает более 10 лет – с 2007 г.

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Экономика
Новости

Кремль подтвердил обсуждение возможности повысить подоходный налог

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Вопрос увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) обсуждается, однако конкретные решения еще не приняты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока еще обсуждение продолжается, и каких-либо решений в этом контексте не принималось», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что сначала по этому вопросу позицию должно сформировать правительство.

О том, что правительство обсуждает повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% и введение необлагаемого минимума, сообщали источники «Ведомостей».

В четверг вице-премьер Аркадий Дворкович подтвердил журналистам дискуссию в правительстве по этому вопросу. Он также отметил, что кабинет министров выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Вице-премьер подчеркнул, что итоговое решение останется за президентом.

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Экономика
Новости

Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. По его словам, для этого из бюджета будет выделено 10 млрд руб.

«Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии», — сказал Медведев на заседании правительства (цитата ТАСС). 

Из документа следует, что коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 г. составляет 1,029. 

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

Финансы
Новости

Минфин не увидел рисков появления пузыря на рынке потребительского кредитования

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Принятые в последние несколько лет меры «очень положительно» повлияли на сдерживание чрезмерного роста потребительского кредитования, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что не видит рисков образования пузыря, передает «Интерфакс».

Моисеев напомнил о принятии нормативных актов, касающихся полной стоимости кредита и антиростовщической надбавки по займам. По большому счету, осталось ввести DTI (показатель долга к доходу), сказал Моисеев.

Кроме того, готовятся законопроекты о микрофинансовых организациях, отметил он. «Потому что мы понимаем, что они находятся в таком положении, когда позволяют (себе) не до конца выполнять нормы, которые возлагаются на банки. Если им что-то не нравится, они просто выходят за реестр и продолжают свою деятельность на нелегальной основе», - сказал Моисеев.

Рост кредитования населения в среду в Кремле обсудили президент России Владимир Путин и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Путин отметил, что некоторые эксперты проявляют обеспокоенность большим ростом потребительских кредитов. Греф в свою очередь ответил, что Сбербанк не видит «даже признаков возможности возникновения пузыря на рынке потребительского кредитования».

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