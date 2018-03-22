BlackBerry и Jaguar договорились о сотрудничестве

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ЦИК подведет итоги президентских выборов без рассмотрения жалоб

В Центризбирком не поступало обращений, которые требуют обязательного рассмотрения при подведении итогов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в четверг. По ее словам, ни от кандидатов, ни от выдвинувших их партий не поступило ни одной жалобы. Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления граждан, не зафиксировано. Председатель ЦИК настаивает, что организаторам выборов удалось обеспечить «беспрецедентный уровень открытости и многослойный контроль» за ходом голосования.

Всего, по данным ЦИК, результаты голосования были признаны недействительными на 14 участках в девяти регионах: в Дагестане, Краснодарском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской и Тюменской областях, в Москве, ХМАО и на одном зарубежном участке. В подавляющем большинстве случаев причиной отмены стали вбросы. Еще в трех регионах - Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках и в Калининградской области избиркомы обратились в суд с заявлениями об отмене итогов голосования на участках, где были допущены нарушения. Кроме того, в связи с большим количеством обращений из Санкт-Петербурга ЦИК решил провести проверку комиссии.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сообщил, что по итогам общественного наблюдения передал в ЦИК данные о 63 нарушениях в 19 регионах.

Памфилова пообещала подробно изучить все предоставленные материалы о нарушениях (они поступили также от СПЧ при президенте, кроме того, видеозаписи с отмеченных «Голосом» участков запросило «Яблоко»). Но это произойдет уже по окончании 10-дневного срока, который закон отводит на подведение итогов выборов.

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