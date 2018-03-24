Viber не сможет выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки

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Мессенджер Viber готов сотрудничать с властями разных стран, но ключи для дешифровки сообщений предоставить не сможет, потому что их просто нет. Об этом РБК сообщил операционный директор компании Viber Media S.a.r.I. («дочка» японского Rakuten) Майкл Шмилов.
По его мнению, сотрудничать с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям. «Разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности, и т. д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать», – сказал Шмилов.
В частности, это касается передачи ключей шифрования, потому что «нельзя дать то, чего нет», пояснил он. «Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», – говорит Шмилов.
Все основные функции Viber (звонки, личные и групповые сообщения и т. д.) защищены с помощью сквозного (или end-to-end) шифрования. Это означает, что ключи от переписки хранятся только на устройствах клиентов и компания-разработчик не имеет доступа к ним.
Viber является одним из самых популярных мессенджеров в России. В январе ежедневная аудитория Viber, по данным Mediascope, в городах с населением от 100 000 человек на десктопах и в мобильных устройствах составила 9,4 млн человек. Для сравнения: у «В контакте» – 22,6 млн, WhatsApp – 12,2 млн, у «Одноклассников» – 7,4 млн, Facebook – 5 млн, Telegram – 2,5 млн.
Отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки грозит блокировкой другому мессенджеру – Telegram. 20 марта Верховный суд России отказал Telegram в признании недействующим приказа ФСБ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений.
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
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Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
3/11
Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
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Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
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Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
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Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
7/11
Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
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Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
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Председателем верхней палаты итальянского парламента избрана Мария Элизабетта Альберти Казеллати, сообщает La Stampa. Ее поддержали 240 сенаторов из 319. Впервые в истории Италии вторую должность в стране после президента заняла женщина.
Казеллати родилась в 1946 г., имеет юридическое образование. В 1994 г. она стала членом правой партии «Вперед, Италия», лидером которой является Сильвио Берлускони. В этом же году Казеллати впервые была избрана сенатором. Местные СМИ характеризуют ее как «железную сторонницу» Берлускони.
Казеллати занимала руководящие должности в двух правительствах Сильвио Берлускони: в 2004-2006 гг. она была заместителем министра здравоохранения, в 2008-2011 гг. – занимала должность замминистра юстиции.
В мировой политике все более популярными становятся «постпопулисты», говорится в аналитическом обзоре политолога Михаила Виноградова. К таким «постпопулистам» эксперты отнесли журналиста и телеведущую Ксению Собчак. Она объявила о своем решении баллотироваться в президенты в октябре и позиционирует себя как «кандидат против всех»
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Главные признаки такого политика – стремление сформировать запрос избирателя через свою персону и повлиять на тренды: в отличие от классического популизма, политик не ориентируется на общественные настроения, а навязывает аудитории собственное видение будущего. Еще один такой политик – украинский боксер Виталий Кличко, который после завершения спортивной карьеры основал партию «Удар». На парламентских выборах она получила 13,96% голосов (42 мандата), а Кличко возглавил фракцию. В 2013 г. он обещал выдвинуть кандидатуру на президентских выборах, но после обнародования компромата о сотрудничестве в 90-е гг. братьев Кличко с ОПГ отказался от этих планов, поддержав Порошенко
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Alessandro Garofalo / Reuters
Каха Каладзе – грузинский футболист, защитник клуба «Милан». После завершения карьеры футболиста в 2012 г. он занимал пост министра энергетики, а в 2017 г. был избран мэром Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта». Большинство публикаций СМИ было посвящено не политическим взглядам, а «элегантному стилю и хорошо подобранному гардеробу»
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Ronald Zak / AP
Себастьян Курц вот-вот займет пост канцлера Австрии. Ему 31 год, в 17 лет он стал членом молодежного отделения Австрийской народной партии, в 23 года возглавил его венский комитет. С 2013 г. – министр иностранных дел и интеграции (самый молодой глава МИДа в мире, на момент назначения был студентом и не имел законченного высшего образования)
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Орли Леви – депутат кнессета 18-го созыва от партии «Израиль – наш дом» – пошла по карьерным стопам отца (был заместителем премьер-министра, министром иностранных дел). Во время изучения права в Междисциплинарном центре в Герцлии Орли работала моделью, снимаясь в рекламных кампаниях известных израильских фирм, пробовала себя в роли телеведущей
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Brendan McDermid / Reuters
Йон Гнарр – исландский стендап-комик. Он создал «Самую лучшую партию», заявив, что не собирается выполнять ни единого данного обещания, но гарантирует веселое и радостное будущее: «Город не будет управляться шутками, но сатира — это отличный способ думать». В 2010 г. избран мэром Рейкьявика после победы партии на выборах в городской совет. В 2012 г. проехался по городу в ярком платье и цветной балаклаве в знак солидарности с арестованными участниками Pussy Riot
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Riccardo De Luca / AP
Мара Корфанья — итальянская фотомодель и телеведущая. Министр по вопросам равных возможностей в IV правительстве Берлускони (2008—2011). Получила прозвище «самого красивого министра в мире» благодаря своей фотосессии для журнала Maxim 2001 г. Первой крупной инициативой на посту стал закон, криминализирующий уличную проституцию
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Beemwej
Польский актер, рок-музыкант и политик Павел Кукиз – основатель партии «Кукиз'15». Выступал против высокого статуса партий, на выборах президента в 2015 г. выдвинулся как независимый кандидат и занял 3-е место, на парламентских его движение также заняло 3-е место. Поддержка среди молодежи составила более 41%: избирательная кампания была малобюджетной и проходила в соцсетях
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Jakub Hussar
Чешский композитор-авангардист Владимир Франц с ног до головы покрыт татуировками. Получил на выборах в 2013 г. 6,8% голосов, обещав легализовать марихуану. Социология давала 44% голосов школьников, объясняя это не внешностью, а отсутствием другого выбора. В средних школах Праги провели имитацию выборов, на которых он получил 60 000 голосов
9/13
Ahora Madrid
Испанский преподаватель политологии Пабло Иглесиас Туррион – неформальный лидер левацкой «Подемос» – аналога Occupy Wall Street. Его избиратели – 20-30-летняя молодежь из больших городов, ранее игнорировавшая выборы
10/13
Imago / ТАСС
Австрийский миллиардер Рихард Лунгер – многолетний спонсор Венского бала, приглашающий на него знаменитостей. О семье Лунгеров снималось реалити-шоу. В 2014 г. в возрасте 81 года он женился на немецкой модели Playboy. Ушел в политику в конце 90-х. На президентских выборах 2016 г. получил 2,35% (87 800 голосов)
11/13
Диз Натс – вымышленный кандидат в президенты от третьей партии, заявившей о желании бросить вызов политической системе США на прошедших в 2016 г. выборах. На самом деле это пятнадцатилетний подросток из Айовы по имени Брэди Олсон, который не имел права участвовать в выборах, но придумал героя Диза Натса потому, что «разочаровался в двухпартийной системе». Социологические компании даже включали его в опросы, а его рейтинг приближался вплотную к рейтингу Трампа и Клинтон
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Aaron Lynett / FA Bobo / PIXSELL / PA / ТАСС
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо завоевал любовь избирателей благодаря безупречному стилю и особенно – выбору носков. Носки с героями «Звездных войн», носки в поддержку ЛГБТ-сообщества или с эмблемой Североатлантического альянса, а также фотографии с единорогами и пандами не делают его «постпопулистом», скорее, Трюдо эффектно перехватывает их тренды, считают эксперты
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов назвал основные особенности войн, которые могут произойти в будущем. По его мнению, помимо традиционного оружия в будущем будут использоваться робототехнические комплексы, информационные технологии и космические средства.
Кроме того, «особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации», добавил генерал. В первую очередь атаке будут подвергаться объекты экономики и система государственного управления противника, считает он.
«Это только контуры наиболее вероятной войны будущего. Вместе с тем спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк, и Вооруженные силы должны быть готовы к любому из них», – сказал Герасимов (цитата «Интерфакса»).
Он отметил, что подготовка Вооруженных сил России ведется с учетом этих тенденций. В частности, развиваются новые виды войск, повышается уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
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Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
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«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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Сотрудники правоохранительных органов провели контртеррористическую операцию в селе Анди Ботлихского района Дагестана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета (НАК).
Ранее сообщалось, что в селе Анди введен режим КТО. Основанием для этого послужила поступившая в НАК информация о том, что в населенном пункте могут скрываться боевики.
Информация о пострадавших от правоохранителей не поступала. О личности ликвидированного боевика пока ничего не сообщается. Также неизвестно, был ли он один или с сообщниками.
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Мощный взрыв произошел в субботу во втором по размеру городе Египта Александрии, сообщает Reuters. Погибли два человека, в том числе один полицейский. Еще четыре сотрудника правоохранительных органов пострадали.
Заминированный автомобиль взорвался на одной из улиц города. Отмечается, что теракт произошел за два дня до проведения в стране президентских выборов.
В феврале запрещенная террористическая организация «Исламское государство» выпустила видео, в котором призвала своих сторонников атаковать силовиков и политиков во время выборов в Египте.
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Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы, признав, что проиграл в споре с видеоблогером Юрием Дудем. Политик обещал избавиться от усов, если наберет на выборах меньше 15% голосов. В противном случае блогер должен был побриться налысо.
Сначала фотография Грудинина без усов появилась в Instagram. «Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», – говорилось в подписи к ней. Позже сообщение было удалено, а представители КПРФ заявили, что фото не настоящее.
Однако через некоторое время на YouTube появился ролик, в котором Грудинин подтвердил, что сбрил усы. При этом политик заявил, что не верит результатам, которые в пятницу обнародовал ЦИК. Согласно окончательным данным, кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов.
«Я абсолютно убежден в том, что мы набрали гораздо больше голосов. Но никто не обещал честных выборов. То есть обещали, но не сдержали слово. Поэтому я формально проиграл это пари. Поэтому я, как честный человек, должен, конечно, сбрить усы», – сказал Грудинин. Политик рассказал, что больше 30 лет не брил усы.
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В центре Екатеринбурга снесли недостроенную телебашню, высота которой составляла почти 220 м. Она была самым высоким сооружением города. На месте башни планируется построить многофункциональную ледовую арену.
Как рассказали «Интерфаксу» в подрядной компании «Р.В.С.», которая проводила работы по сносу, башня была демонтирована методом направленного разрушения в два этапа: сначала была взорвана нижняя часть, затем упала верхняя.
Местные жители собрались, чтобы посмотреть на снос. Сначала прозвучала громкая сирена, затем раздался взрыв и башня завалилась на бок, подняв огромное облако пыли.
Строительство телебашни началось еще в 1983 г. Ее высота должна была составить 361 м. Строительство активно велось до 1991 г., но потом было заморожено из-за проблем с финансированием.
Политика
Новости
Песков назвал чушью сообщения о связи Савченко с Кремлем
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о связи депутата Верховной рады Надежды Савченко с Кремлем. Так он прокомментировал утверждение о том, что Савченко была завербована российскими властями, когда находилась в тюрьме в России.
Песков в шутку предположил, что это версия британских властей. «Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии», – сказал Песков в интервью телеканалу «Мир» (цитата «Интерфакса»). Арест Савченко – это «глубоко внутренне дело Украины», добавил Песков.
Савченко задержали 22 марта на выходе из Верховной рады. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. По версии следствия, она планировала совершить военный переворот в стране. В пятницу, 23 марта, суд в Киеве принял решение арестовать Савченко на два месяца. Савченко считает решение о своем задержании политическим, она объявила голодовку.
Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Надежда Савченко приехала в Москву, сообщил в Twitter ее российский адвокат Илья Новиков. Она присутствовала на заседании в Верховном суде России, который рассматривал апелляцию на приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку. Ранее суд Грозного приговорил их к 20 и 22,5 года колонии за участие в боевых действиях в Чечне в 1990-х гг.
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Михаил Воскресенский / РИА Новости
Савченко объяснила в Facebook, что ей важно поддержать сограждан хотя бы присутствием. Она призвала других депутатов Рады и журналистов поехать на это судебное заседание
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Ольга Сиверкина/ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывшей военнослужащей Украины Надежде Савченко въезд на российскую территорию не запрещали. «Все юридические действия в отношении Савченко были выполнены, ей не закрыт въезд на территорию России» - так он прокомментировал информацию о том, что она приедет в Москву. «Кремль не будет реагировать на приезд Надежды Савченко в Москву. Здесь не на что реагировать», - заявил он
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Артем Геодакян/ТАСС
По версии суда и следствия, Клых и Карпюк (слева направо на экране) были членами запрещенной в России организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 г. воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований в Чечне
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Артем Геодакян/ТАСС
Адвокат Илья Новиков и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховного суда России
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Главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук считает, что необходимо ужесточить правила конфиденциальности, чтобы предотвратить злоупотребление личной информацией. Об этом он заявил на форуме в Пекине, комментируя утечку данных пользователей Facebook. Кук считает, что нужны «хорошо продуманные» правила, которые бы препятствовали объединению информации и применению ее новыми способами без согласия пользователей.
«Каждый имеет возможность узнать, что вы просматривали в течение нескольких лет, кто находится в списке ваших контактов, кто есть в их контактах, что вам нравится и не нравится, и другие интимные детали вашей жизни, – с моей точки зрения, такой возможности не должно быть», – приводит Bloomberg слова Кука.
Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.
Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Кремль опроверг сообщения СМИ о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у президента Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. «Нет. Это не так», – сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова сообщила, что экс-полковник ГРУ несколько лет назад написал письмо Путину, в котором попросил помиловать его и разрешить вернуться в Россию.
«В 2012-м, по-моему, он (Сергей Скрипаль – ред.) мне позвонил. Мы где-то минут 30 разговаривали по телефону. Он мне позвонил из Лондона», – рассказал Тимошков. По его словам, Скрипаль говорил, что хочет вернуться в Россию, потому что у него там родственники.
Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. Через несколько лет после ухода со службы он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британскими спецслужбами. В 2010 г. Скрипаля помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами.
4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, сообщает Reuters. Президент отметил, что сделал это неохотно, потому что в документе много вещей, которыми он недоволен.
«Так как это важно для обеспечения национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете», — пояснил Трамп. Он предупредил, что в дальнейшем не будет подписывать бюджеты, если в них будет так много положений, с которыми он не согласен.
Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и «дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается».
Трамп отметил, что он серьезно раздумывал над тем, чтобы заблокировать бюджет, но достижения в сфере финансирования обороны, предусмотренные в проекте бюджета, остановили его.
Если бы Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 г.
100 «нелегких» дней президентства Дональда Трампа
Patrick Semansky / AP
20 января. Состоялась инаугурация Дональда Трампа. Он выступил с жесткой речью, назвав социально-экономическую политику предшественников «американской мясорубкой» и пообещав принимать решения в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики исключительно в интересах американских рабочих и их семей
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Andrew Harnik / AP
Споры о том, сколько человек посетило церемонию (в реальности – в 2-3 раза меньше, чем первую инаугурацию Обамы), привели к появлению еще одного крылатого выражения, на которые были столь богаты связанные с Трампом события последнего года, – «альтернативные факты»
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John Minchillo / AP
21 января. Уже на следующий день на улицы вышло более 1 млн человек, чтобы выразить протест Трампу. «Женский марш» начался как митинг в Вашингтоне с участием десятков знаменитостей
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SAUL LOEB / AFP
23 января. В первый день работы президент, во время предвыборной кампании объяснявший ухудшение жизни американцев процессами глобализации, подписал отказ от участия США в Транстихоокеанском партнерстве
13 февраля. Советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку. В публичных заявлениях и в разговоре с вице-президентом Майком Пенсом он отрицал, что в декабре обсуждал вопрос санкций с послом России Сергеем Кисляком. Это не соответствовало действительности
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MOLLY RILEY / AFP
В феврале сенатский комитет по разведке начал расследование о попытках России повлиять на ход президентских выборов в США. В поле зрения – возможные контактымежду соратниками Трампа и представителями России до и после выборов, атаки предположительно российских хакеров на серверы национального комитета демократической партии. Затем к расследованию подключился комитет по разведке палаты представителей
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Dominique FAGET / AFP
Российская тема стала одной из основных после выборов. «Если Путину нравится Трамп, а Трампу нравится Путин – это отличная вещь для всего мира», – заявил президент в январе. В феврале: «Я не знаю Путина, не вел бизнеса в России. <…> Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею». В апреле: «Посмотрим на Путина в течение некоторого времени. Будет просто чудесно, если мы сможем поладить с Путиным, с Россией. Это может произойти, а может не произойти, может, будет как раз наоборот»
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Jose Luis Magana / AP
16 февраля. Акция «День без иммигрантов». Во многих городах иммигранты не вышли на работу, не посещали школы и магазины, протестуя против политики Трампа и демонстрируя свою важность для экономики и культуры
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Mario Anzuoni / Reuters
26 февраля. Трамп стал одним из главных «героев» церемонии вручения кинопремии «Оскар». «Эту трансляцию смотрят миллионы американцев и более чем в 225 странах мира, которые нас теперь ненавидят. Думаю, это потрясающе», – сыронизировал ведущий Джимми Киммел
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Jim Lo Scalzo / AP
28 февраля. Первое выступление Трампа в конгрессе. Он выбрал примирительный тон, попросил конгрессменов забыть про «мелочную вражду», работать вместе с ним в таких областях, как здравоохранение, налогообложение, инфраструктура. Речь вызвала положительные отзывы
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Aaron P. Bernstein / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
16 марта. В проекте бюджета на 2018 финансовый год Трамп предложил увеличить оборонные расходы на $54 млрд (в 2017 ф. г. – $611 млрд), уменьшить расходы на госдепартамент на 28%, также резко сократить ассигнования на охрану природы, программы помощи другим государствам, на науку и искусство
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Julie Watson / AP
Одно из главных предвыборных обещаний Трампа – строительство стены на границе с Мексикой. Он попросил на этот проект $1,5 млрд уже в этом финансовом году и еще $2,6 млрд – в 2018 ф. г. Конгрессмены давать деньги не хотят
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Pablo Martinez Monsivais / AP
17 марта. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп, ранее критиковавший НАТО, подтвердил приверженность США альянсу, но потребовал от союзников выделять не менее 2% ВВП на оборону. Он также выступил за мирное решение конфликта на Украине
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Cliff Owen / AP
20 марта. Директор ФБР Джеймс Коми (на фото) впервые заявил, что бюро ведет расследование о возможной «координации» между людьми Трампа и Россией в ходе предвыборной кампании. Один из этих людей – бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт
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Jonathan Ernst / Reuters
24 марта. Несмотря на активное участие Трампа, первая с начала его президентства крупная законодательная инициатива – отмена реформы здравоохранения, принятой при Обаме, – провалилась. Демократы (на фото) выступили против, республиканцы не смогли договориться о новой версии закона
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Михаил Воскресенский / РИА Новости
7 апреля. США нанесли по Сирии удар 59 крылатыми ракетами. Была атакована авиабаза «Шайрат», с которой, по утверждению США, сирийские войска произвели авианалет на город Хан-Шейхун с использованием химического оружия, повлекший многочисленные жертвы
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Carlos Barria / Reuters
7 апреля. Удар по Сирии произошел в первый день встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп, активно критиковавший Китай за его торговую политику, действовал прагматично. Он предложил пойти на уступки Китаю в торговле в обмен на его помощь в предотвращении угроз со стороны КНДР. Трамп также не стал признавать Китай валютным манипулятором
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Sergei Karpukhin / Reuters
12 апреля. Первый визит госсекретаря, бывшего гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона в Москву. Какого-либо прорыва в двусторонних отношениях на переговорах не произошло
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Matt Rourke / AP
18 апреля. Трамп запустил программу импортозамещения, подписав указ «Buy American. Hire Americans». Предусматривается пересмотр правил выдачи рабочих виз, торговых соглашений и системы госзакупок
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Carlos Barria / Reuters
26 апреля. Представлен план налоговой реформы, уместившийся на одной странице. Предполагается снижение налога на прибыль, ставок подоходного налога и др. Но отсутствие деталей и источников финансирования не позволяет рассчитать последствия реформы
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Mikhail Klimentyev / Sputnik / AP
27 апреля. Пентагон начал расследование в отношении Майкла Флинна. В 2014 г. ведомство четко объяснило Флинну, что он не может принимать платежи от организаций, связанных с зарубежными правительствами, без одобрения министерства. Но впоследствии Флинну заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным (на фото). Также он получал деньги от Турции
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NICHOLAS KAMM / AFP
27 апреля. «Теперь у меня намного больше работы, чем раньше. Я думал, что мне будет намного легче», – откровенно сказал Трамп в интервью Reuters, подводя итог своих первых 100 дней на посту президента
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Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Олега Табакова назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач, сообщил министр культуры Владимир Мединский.
«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям», — цитирует министра «РИА Новости».
Позже Мединский сообщил ТАСС, что предложил режиссеру Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым театр-студию «Табакерка». По словам министра, Машков пока думает. Мединский добавил, что кандидатура режиссера рассматривалась и на должность худрука МХТ имени Чехова, но он отказался в пользу Женовача.
Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ был первый заместитель Табакова Юрий Кравец.