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Viber не сможет выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки

Мессенджер Viber готов сотрудничать с властями разных стран, но ключи для дешифровки сообщений предоставить не сможет, потому что их просто нет. Об этом РБК сообщил операционный директор компании Viber Media S.a.r.I. («дочка» японского Rakuten) Майкл Шмилов.

По его мнению, сотрудничать с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям. «Разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности, и т. д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать», – сказал Шмилов.

В частности, это касается передачи ключей шифрования, потому что «нельзя дать то, чего нет», пояснил он. «Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», – говорит Шмилов.

Все основные функции Viber (звонки, личные и групповые сообщения и т. д.) защищены с помощью сквозного (или end-to-end) шифрования. Это означает, что ключи от переписки хранятся только на устройствах клиентов и компания-разработчик не имеет доступа к ним.

Viber является одним из самых популярных мессенджеров в России. В январе ежедневная аудитория Viber, по данным Mediascope, в городах с населением от 100 000 человек на десктопах и в мобильных устройствах составила 9,4 млн человек. Для сравнения: у «В контакте» – 22,6 млн, WhatsApp – 12,2 млн, у «Одноклассников» – 7,4 млн, Facebook – 5 млн, Telegram – 2,5 млн.

Отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки грозит блокировкой другому мессенджеру – Telegram. 20 марта Верховный суд России отказал Telegram в признании недействующим приказа ФСБ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений.

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