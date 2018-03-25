Еврокомиссия пригрозила Facebook жесткими мерами в связи с утечкой данных
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова пообещала «жесткие меры» в отношении социальной сети Facebook в связи с утечкой данных пользователей. «Злоупотребление данными 50 млн пользователей Facebook абсолютно неприемлемо», – сказала Юрова в интервью Bild, опубликованном в воскресенье (цитата Deutsche Welle).
Юрова добавила, что ждет от руководства Facebook дальнейших объяснений. В частности, она хочет выяснить, в какой степени оказались затронуты интересы европейских пользователей. «Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия», – подчеркнула Юрова.
Результаты опроса, опубликованного Bild, показывают, что 89% респондентов считают Facebook способным влиять на политические взгляды своих пользователей. 60% опрошенных полагают, что социальные сети, в том числе Facebook, несут негативные последствия для демократии.
Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.
Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.