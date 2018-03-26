Котировки Facebook упали на 5% после новости о расследовании регулятора
Защита личных данных пользователей социальной сети Facebook стала предметом непубличного расследования Федеральной комиссии по торговле США (FTC), сообщило агентство Bloomberg. В заявлении FTC говорится, что регулятор «крайне серьезно» относится к последним публикациям о нарушениях безопасности данных в крупнейшей соцсети и ведет «открытое непубличное расследование».
Ранее FTC отказывалась подтвердить расследование, указывает CNBC. Если будет установлено, что Facebook нарушала условия пользовательского соглашения на раскрытие и использование личных данных, ей грозит штраф до $40 000 за одно нарушение. На новости о расследовании котировки Facebook упали на 5%. За последние дни компания потеряла свыше 10% капитализации.
На минувшей неделе основатель Facebook Марк Цукерберг прокомментировал скандал из-за утечки персональных данных 50 млн пользователей, признав, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica воспользовалась уязвимостью, собрав в 2013 г. персональные данные большого количества пользователей. Получив данные, Cambridge Analytica использовала их для создания алгоритма, выявляющего предпочтения американских избирателей. При помощи созданного на основе алгоритма приложения во время президентской кампании в США осуществлялась адресная рекламная рассылка.