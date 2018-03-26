Котировки Facebook упали на 5% после новости о расследовании регулятора

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Верховный суд отменил решения судов против вкладчика, снявшего деньги до банкротства банка

Верховный суд (ВС) России отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика, снявшего средства со счета незадолго до отзыва лицензии у банка.

11 февраля 2016 г. Рашит Сайфутдинов получил в кассе банка «Унифин» $40 000, 25 000 евро и 2,55 млн руб. Через несколько дней - 15 февраля - ЦБ отозвал лицензию у банка. Когда против банка возбудили дело о банкротстве, конкурсный управляющий (Агентство по страхованию вкладов, АСВ) оспорил в суде выдачу средств вкладчику, посчитав, что расчеты с ним были проведены предпочтительно перед другими кредиторами.

Суды всех трех инстанций поддержали АСВ, указав, что на дату совершения сделки (11 февраля 2016 г.) у банка уже была картотека не исполненных в срок распоряжений других клиентов банка в связи с недостаточностью средств.

Сайфутдинов подал жалобу в ВС, указав, что выводы судов о предпочтении сделаны при неправильном применении закона о банкротстве. По его словам, перевод средств был осуществлен по поручению от 26 января 2016 г., а 11 февраля 2016 г. произошла лишь выдача заранее подготовленных средств. В суде выяснилось, что АСВ оспаривает только выдачу средств из кассы, но не проведение операции по счету.

Кроме того, в картотеке неисполненных платежных поручений были требования юридических лиц и ИП, что исключает предпочтение при совершении оспариваемой сделки, поскольку требования Сайфутдинова основаны на договоре банковского вклада и относятся к требованиям кредиторов первой очереди, указал заявитель. Его представитель отметила, что осведомленность вкладчика о проблемах банка доказана не была, деньги же понадобились ему на покупку квартиры.

В суде представители АСВ заявили, что в предбанкротный период спорной можно считать операцию по досрочному закрытию вклада и снятию более 1 млн руб.

ВС в итоге отменил решения судов и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В начале февраля АСВ подало в суд около 500 исков к вкладчикам ряда обанкротившихся банков, которые забрали свои деньги незадолго до отзыва у банков лицензий, написал «Коммерсантъ». Агентство пытается через суд взыскать средства, снятые со счетов незадолго до отзыва лицензии, а затем возвращает взысканные деньги вкладчикам в виде страховки по вкладам, но до суммы 1,4 млн руб., писала газета.

«Основания недействительности имеются только у сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, — указывают в АСВ. — Как наиболее частый признак выхода сделки за такие пределы выступает ее совершение в условиях явной фактической неплатежеспособности банка, при которой банк не исполнял требования других кредиторов [наличие картотеки]», - комментировало это сообщение АСВ.