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Дуров назвал причину сбоя в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере отключением питания в кластере серверов компании. Об этом он написал в Twitter.

По словам Дурова, сбои преимущественно затронули европейских пользователей. «Работаем над тем, чтобы исправить проблему, но многое зависит от того, когда обслуживающая дата-центр компания восстановит работу оборудования», - уточнил предприниматель.

Ранее пользователи мессенджера по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Пользователи жаловались на невозможность отправить и получить сообщения.

В своем Twitter Telegram рассказал, что массовый сбой коснулся пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и СНГ. «Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре восстановить работу», - говорилось в сообщении мессенджера.

Портал Outage.Report указывал, что сбои в работе мессенджера зафиксированы, в частности, в России, на Кипре, в Италии, Германии, Польше, Турции, Испании, Израиле, Финляндии, на Украине и в других странах.

Дуров 28 марта написал в своем микроблоге, что на этой неделе к мессенджеру ежедневно присоединялись 700 000 новых пользователей. «На этой неделе в Telegram ежедневно регистрировались 700 000 новых пользователей. За год рост аудитории превысил 70% по сравнению с прошлым годом на большинстве рынков», — поделился миллиардер.