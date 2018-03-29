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Telegram возобновил работу после трех часов сбоя

Мессенджер Telegram возобновил работу после более трех часов перерыва, сообщает компания в своем Twitter. В сообщении уточняется, что мессенджер работает и в странах СНГ, и в Германии, где до последнего момента еще наблюдались перебои.

Ранее компания сообщила о возобновлении работы мессенджера в большинстве европейских стран и на Ближнем Востоке. «Большинство наших пользователей в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке снова онлайн. Если у вас все еще есть проблемы (особенно в Германии, Иране или СНГ), держитесь», - писала компания в Twitter.

Пользователи Telegram начали жаловаться на сбои в работе мессенджера примерно с 11.15 по московскому времени. Им не удавалось отправить сообщения или подключиться к приложению. Согласно данным сайта Outage.Report, проблемы затронули пользователей в России, Италии, Германии, Польше, Турции, Испании, Израиле, Иране, Финляндии, на Украине, на Кипре и в других странах.

Компания уточнила в своем Twitter, что сбой затронул пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и СНГ. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил возникшие проблемы отключением электропитания серверов в Европе. Он уточнил, что сроки восстановления работы мессенджера зависят от того, как быстро подрядчику дата-центра удастся возобновить подачу электричества.

В Роскомнадзоре после сообщений о сбоях в работе мессенджера в России заявили, что служба «тут ни при чем». 20 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram передать ФСБ ключи для декодирования сообщений в мессенджере в течение 15 дней.

Перед этим Верховный суд признал требование спецслужбы к мессенджеру законным. Роскомнадзор пояснял, что при отказе Telegram передать ФСБ ключи обратится в суд и потребует заблокировать доступ к сервису в России. Дуров, в свою очередь, указывал, что выполнить требование российских властей технически невозможно.