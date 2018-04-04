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Apple переманила руководителя отдела искусственного интеллекта из Google

Руководитель отдела разработок в сфере искусственного интеллекта Google Джон Джаннандреа перешел на аналогичную должность в Apple, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, 53-летний Джаннандреа назначен старшим вице-президентом компании и будет возглавлять подразделение «машинного обучения и искусственного интеллекта». Он будет одним из 16 руководителей, непосредственно подчиняющихся главному исполнительному директору Apple Тиму Куку.

«Джон разделяет наше стремление к конфиденциальности и нашему продуманному подходу к этому вопросу, таким образом мы сделаем компьютеры еще более умными и персонифицированными», — говорится в комментарии Кука изданию.

Джаннандреа начал работать в Google в 2010 г. В 2016 г. он возглавил подразделение, отвечающее за поисковик Google.