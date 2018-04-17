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Ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атакам

Официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора во вторник подверглись DDoS-атакам. Первые атаки были зафиксированы ночью и утром, рассказал «Ведомостям» представитель службы.

О том, что сайт Роскомнадзора во вторник работает с перебоями, утром сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пользователей. При открытии сайта ведомства появлялась надпись: «Не удается получить доступ к сайту», уточняло агентство. Первые атаки удалось успешно отразить, отмечал представитель Роскомнадзора.

Но на момент публикации новости сайт Роскомнадзора был по-прежнему недоступен. Представитель Роскомнадзора подтвердил «Ведомостям», что сайт снова оказался под DDoS-атакой. По его словам, специалисты службы и «Ростелекома» предпринимают меры для отражения атаки.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram. Служба уже заблокировала более 15,8 млн Ip-адресов, свидетельствуют данные сервиса для мониторинга блокировок IP-адресов 2018.schors.spb.ru. Действия Роскомнадзора уже привели к блокировке других ресурсов. Например, пострадали онлайн-магазины, сервисы для доставки и даже мессенджер-конкурент.

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