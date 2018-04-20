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Twitter запретил размещать рекламу «Лаборатории Касперского»

Сеть микроблогов Twitter запретила «Лаборатории Касперского» публиковать рекламу. Об этом сообщил основатель и основной владелец компании Евгений Касперский.

«В конце января Twitter неожиданно уведомил нас о запрете на рекламу с наших официальных аккаунтов, где мы анонсируем посты с наших блогов по кибербезопасности и рассказываем пользователям о новых киберугрозах и методах борьбы с ними», — говорится в заявлении Касперского, которое опубликовано на сайте компании.

По его словам, в письме Twitter говорилось, что «Лаборатория Касперского» «работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы». Более подробного объяснения от сети микроблогов получить не удалось.

Касперский опасается, что Twitter таким образом создал опасный прецедент. «За Twitter могут последовать другие платформы, а за нами — любая другая политически неугодная компания, против которых были выдвинуты необоснованные, ложные обвинения в некоторых американских СМИ», — говорится в заявлении.

«Лаборатория Касперского» вне зависимости от развития ситуации в этом году отказывается от рекламы в Twitter, заключил основатель компании.

В декабре 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов «Лаборатории Касперского» американскими госорганами. Вашингтон заподозрил компанию в в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Запрет вступает в силу 1 октября 2018 г.