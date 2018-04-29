Технологии

Новости

Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета

Основатель Telegram Павел Дуров призвал москвичей принять участие в митинге за свободу интернета, который состоится 30 апреля на проспекте Академика Сахарова. «Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию», – написал Дуров на своей странице во «В контакте».

По его мнению, будущее российского интернета находится в руках пользователей. «Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», – написал Дуров.

Митинг против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры начнется в 14.00 мск. Его организатором является Либертарианская партия России. Акция согласована с мэрией Москвы.

«Если вы поддерживаете свободу слова, свободный интернет и цифровой прогресс – приходите на митинг 30 апреля в 14.00. Не забудьте захватить с собой пару бумажных самолетиков!» – призывают организаторы.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram