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Путин подписал закон о штрафах за ссылки на запрещенные сайты

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий для поисковиков штрафы за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Закон, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), опубликован 27 июня на портале правовой информации, он вступит в силу через 90 дней.

Штраф за выдачу ссылок на заблокированные по решению суда сайты по новому закону составит 3000–5000 руб. для граждан, 30 000–50 000 – для должностных лиц и 500 000–700 000 руб. – для юрлиц.

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где собраны все запрещенные в России сайты, чтобы своевременно блокировать такие ресурсы.

Аналогичные штрафы распространяются и на провайдеров хостингов или лиц, размещающих в сети анонимайзеры и VPN-сервисы, если они вовремя не предоставят Роскомнадзору по его запросу сведения об их владельцах.