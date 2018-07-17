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Маргарита Симоньян сообщила о расследовании против RT в Австралии

Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении телеканала RT как «предполагаемого иноагента», написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Отказ от регистрации в случае признания нас иноагентом предусматривает уголовное наказание. За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы RT», - написала Симоньян.

В минувшем году по требованию минюста США местный подрядчик RT был зарегистрирован как иностранный агент. В ответ на это решение Госдума включила поправку о статусе иноагентов для СМИ в закон о досудебной блокировке сайтов.￼ Для признания СМИ агентом в России теперь достаточно факта получения им иностранного финансирования. Минюст внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, «Голос Америки» и «Радио Свобода», их совместные проекты и медиапроекты «Радио Свобода».

«Вангую, скоро уголовку за отказ от регистрации иноагентом введут и у нас. Ну, вы же хотели не отставать от разных америк и австралий», - написала Симоньян сегодня.