Новости
Технологии
Новости

Маргарита Симоньян сообщила о расследовании против RT в Австралии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении телеканала RT как «предполагаемого иноагента», написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Отказ от регистрации в случае признания нас иноагентом предусматривает уголовное наказание. За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы RT», - написала Симоньян.

В минувшем году по требованию минюста США местный подрядчик RT был зарегистрирован как иностранный агент. В ответ на это решение Госдума включила поправку о статусе иноагентов для СМИ в закон о досудебной блокировке сайтов.￼ Для признания СМИ агентом в России теперь достаточно факта получения им иностранного финансирования. Минюст внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, «Голос Америки» и «Радио Свобода», их совместные проекты и медиапроекты «Радио Свобода».

«Вангую, скоро уголовку за отказ от регистрации иноагентом введут и у нас. Ну, вы же хотели не отставать от разных америк и австралий», - написала Симоньян сегодня.

Выбор редактора
Политика
Новости

Законопроект о пенсионном возрасте рекомендован Госдуме с замечаниями

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Профильный комитет Госдумы по труду сегодня рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, высказав несколько замечаний к документу.

От правительства законопроект представилл министр труда и соцзащиты Максим Топилин, пишет «Интерфакс». Он заявил, что именно сейчас - лучшее «окно возможностей с точки зрения наименьших рисков для рынка труда», а также оценил уменьшение числа пенсионеров в 4,6 млн за пять лет постепенного повышения пенсионного возраста. Министр подчеркнул, что задача - выйти к 2024 г. на пенсии 20 000 руб. или 200% прожиточного минимума.

Комитет высказал следующие замечания:

- сомнительна «объективность предложенных границ пенсионного возраста». Комитет рекомендует провести дополнительные исследования и представить научное обоснование реального возраста утраты трудоспособности работников.

- отсутствует прогноз влияния законопроекта на состояние рынка труда в России

-  велика вероятность снижения уровня жизни граждан предпенсионного возраста, «прежде всего из-за возможного уменьшения их доходов». Комитет указал на необходимость дополнительных мер.

- возможна задержка с предоставлением дополнительных материальных прав, связанных с назначением пенсий (налоговых, жилищных, социальных). «В случае повышения возраста выхода на пенсию (они) также будут предоставляться гражданам в более поздние сроки», - говорится в отзыве.

- не предусмотрено «каких-либо смягчающих условий введения нового правового регулирования, например, установления гибких границ пенсионного обеспечения путем предоставления гражданам права на более ранний выход на пенсию с одновременным пропорциональным снижением ее размера».

Для минимизации негативных последствий законопроекта комитет считает необходимым, в частности, «разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы».

Правительство предлагает постепенно повышать пенсионный возраст с 2019 г.: для женщин на восемь лет - с 55 до 63 лет, для мужчин - на пять лет, с 60 до 65 лет. Госдума планирует рассмотреть его в первом чтении до ухода на каникулы.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

РБК узнал о предстоящей отставке гендиректора «дочки» «Аэрофлота»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гендиректор авиакомпании «Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота») Дмитрий Сапрыкин уйдет в отставку, передает РБК со ссылкой на три источника. Как отмечает издание, это уже третий топ-менеджер из команды гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, который покидает группу. Контракт с Сапрыкиным истекает в октябре 2018 г. Сапрыкин покинет «Россию» в ближайшее время, уточнил РБК источник, близкий к перевозчику.

Представители «Аэрофлота» и «России» отказались комментировать данную информацию.

РБК называет Сапрыкина давним соратником Савельева. Вместе они работали еще в АФК «Система» в 2007-2009 гг., когда Савельев занимал должность ​первого вице-президента компании, а Сапрыкин был директором департамента сопровождения сделок. В 2009 г. Савельев возглавил «Аэрофлот». После этого Сапрыкин перешел на должность его заместителя по правовым и имущественным вопросам.

В сентябре 2015 г. Сапрыкин ненадолго возглавил «Трансаэро», спасением которой занимался «Аэрофлот». Во главе «Трансаэро» он занимался организацией процесса перевозки почти 2 млн пассажиров этой авиакомпании. В конце ноября того же года его назначили гендиректором авиакомпании «Россия». К ней присоединили «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа». Сапрыкин должен был создать в рамках группы «Аэрофлот» единого регионального перевозчика.

Ранее из «Аэрофлота» ушли два топ-менеджера из команды Савельева. В марте уволился заместитель гендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари, в мае - заместитель гендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Росимущество выставило на торги машины Хорошавина и Захарченко

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росимущество выставило на торги три автомобиля, изъятые в пользу государства за коррупционные преступления. Речь идет о двух автомобилях, принадлежавших экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, и о машине, которой ранее владел бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко.

«Среди реализуемых автомобилей - Lexus LX 570 2010 г. выпуска (начальная цена - 2 642 000 руб.) и ГАЗ-21 1968 г. выпуска (начальная цена - 895 000 руб.). Автомобили ранее принадлежали экс-губернатору Сахалинской области А. В. Хорошавину. Территориальное управление Росимущества в Ростовской области выставило на торги автомобиль экс-полковника Д. В. Захарченко Mersedes Benz E250 CGI 2010 г. выпуска. Начальная стоимость автомобиля - 986 000 руб.», - говорится в сообщении ведомства.

Также Росимущество выставило на торги автомобили BMW Х1 ХDRIVE 28I 2012 г. выпуска (начальная цена - 1 286 000 руб.) и Infiniti G 25 2011 г. выпуска (начальная цена - 1 011 500 руб.), ранее принадлежавшие бывшему замдиректора департамента лесного комплекса Тюменской области Алексею Пайвину. В 2014 г. за получение взятки в особо крупном размере он был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 10 млн руб.

Вырученные от продажи имущества деньги будут перечислены в федеральный бюджет.

Ранее автомобиль Bentley Mulsanne 2012 г. выпуска, также принадлежавший Хорошавину, был продан на аукционе за 6,7 млн руб.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Топилин рассказал о значительном снижении числа пенсионеров через пять лет

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр труда Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по труду назвал расчетное количество пенсионеров через пять лет после начала пенсионной реформы. По подсчетам министерства, прогнозное число пенсионеров в 2024 г. будет значительно - почти на 4,6 млн, или на 11%, - меньше, чем в случае сохранения существующего пенсионного возраста.

«Если мы ничего не делаем, к 2024 г.... мы видим, что считается 42,1 млн пенсионеров, это получатели страховых пенсий. В результате изменений количество пенсионеров уменьшится до 37,5 млн», - сказал Топилин (цитата по «Интерфаксу»). Так министр ответил на просьбу парламентариев уточнить прогноз числа пенсионеров в стране.

Правительство предлагает постепенно повышать пенсионный возраст с 2019 г.: для женщин на восемь лет - с 55 до 63 лет, для мужчин - на пять лет, с 60 до 65 лет. Госдума планирует рассмотреть его в первом чтении до ухода на каникулы.

В 2020 г. пенсионный возраст составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, а затем будет каждые два года увеличиваться на год: в 2024 г. – 63 и 58 лет, в 2028 г. – 65 и 60 лет. С этого момента мужской возраст выхода на пенсию повышаться перестанет, а женский продолжит – вплоть до 63 лет в 2034 г. По прогнозу Минэкономразвития, пенсионная реформа в совокупности с правительственными мерами по улучшению здоровья населения увеличит ВВП на 1,3 п. п. в 2019-2024 гг.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Госдуму внесли законопроект о безвизовом режиме для гостей ЧМ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидеры всех четырех фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, разрешающий иностранцам до конца года посещать Россию по паспорту болельщика. Володин заявил «Интерфаксу», что документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.

В пояснительной записке к документу уточняется, что он подготовлен «на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу». С соответствующей инициативой 15 июля выступил российский президент Владимир Путин. «Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года – многократный, я повторяю, безвизовый режим», - говорил он.

Матчи чемпионата мира по футболу прошли в России с 14 июня по 15 июля. Победу на турнире одержала французская сборная, обошедшая в финале команду Хорватии. Иностранцы, оформившие Fan ID и купившие билеты на соревнования, могли приехать в Россию без визы. Паспорт болельщика, или Fan-ID, – это документ, обязательный для всех зрителей матчей ЧМ-2018: без него проход на стадион был невозможен.

Минсвязи уточняло, что к началу ЧМ было выдано 1,5 млн паспортов болельщиков, более половины из них (871 000) получили граждане России. Далее по убыванию идут 60 000 граждан Китая и почти 50 000 американцев. Перед началом соревнований министерство рассчитывало выдать 2,5-3 млн Fan-ID.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Финансы
Новости

ВТБ опроверг утечку личных данных клиентов в интернет

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Персональные данные клиентов ВТБ не попали в выдачу поисковой системы «Яндекс». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе банка. ВТБ провел внутреннее расследование из-за сложившейся ситуации. «Установлено, что инцидент произошел по вине третьей стороны. При этом информация, относящаяся к банковской тайне, не была передана третьим лицам. Безопасность данных наших клиентов полностью защищена», - уточнили в кредитной организации.

В свою очередь в «Яндексе» пояснили, что ответственность за появление личных данных граждан в открытом доступе несут владельцы сайтов, с которых они утекли. Владелец сайта (или вебмастер) должен заблаговременно позаботиться о том, какие страницы могут попадать в поисковую выдачу, а какие - нет. «Нахождение подобных файлов касается абсолютно всех поисковых систем», - сказал представитель «Яндекса». Владельцы сайтов могут проверить, какие именно страницы сайта проиндексированы «Яндексом», с помощью сервиса «Яндекс.Вебмастер».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из пользователей сообщил, что в выдаче «Яндекса» оказались копии паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Пользователь также утверждал, что с помощью «Яндекса» можно получить личные данные клиентов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com.

Выбор редактора
Авто
Новости

Продажи Volkswagen Group за полгода оказались рекордными в истории компании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Продажи Volkswagen Group за первое полугодие 2018 г. выросли на 7,1% год к году до 5,5 млн автомобилей. Это лучший показатель за всю историю компании, говорится в ее сообщении.

Volkswagen Group – немецкий концерн, основанный в 1937 г. Автопроизводитель выпускает не только одноименные автомобили, но также и Audi, Skoda, Porsche, Seat и др.

Из сообщения компании следует, что продажи в первом полугодии росли на всех основных рынках. Среди стран наибольший прирост показали Бразилия (+22,6%) и Россия (+20%). Хуже всего продажи росли в Германии (+4,6%).

«Наши основные бренды зафиксировали значительный рост в первом полугодии», – приводятся в сообщении слова руководителя отдела продаж Volkswagen Фреда Капплера. В частности, наибольший рост показали MAN (+24%), Seat (+17,6%) и Skoda (+11,6%), а наименьший – Porsche (+3,2%).

Какие автомобили предпочитают российские чиновники

Финансы
Новости

Назван преемник Ллойда Бланкфейна во главе Goldman Sachs

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель правления, главный исполнительный директор банковской группы Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн уйдет в отставку. С 1 октября его сменит на этом посту инвестбанкир, операционный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон, пишет The Wall Street Journal.

WSJ еще весной писала о возможном уходе 63-летнего Бланкфейна в отставку до конца 2018 г. За то чтобы стать его преемником, в группе конкурировали Соломон и второй операционный директор – Харви Шварц. Однако в апреле Шварц ушел в отставку. Соломон, таким образом, становится всего лишь третьим руководителем Goldman Sachs за 20 лет после его IPO. Первый директор группы - Генри Полсон - ушел из нее на пост министра финансов США при президенте Джордже Буше-младшем.

Goldman Sachs объявил о смене руководства вслед за сильным квартальным отчетом ($2,57 млрд прибыли при $9,4 млрд выручки), существенно превзошедшим ожидания аналитиков. Задачей Соломона во главе группы будет дальнейший уход от все еще значительной зависимости от трейдинга, отмечает WSJ.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Группа «Черкизово» открыла в Подмосковье завод-робот по выпуску колбасы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Один из крупнейших производителей мясной продукции в России, группа компаний «Черкизово» открыла в Подмосковье роботизированный завод по производству сырокопченых колбас, сообщает «РИА Новости».

В церемонии открытия завода участвовали вице-премьер Алексей Гордеев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, основатель «Черкизово» Игорь Бабаев и гендиректор группы Сергей Михайлов.

Завод был построен и оборудован таким образом, чтобы минимизировать участие людей в процессе производства. Предприятие отличается высоким уровнем автоматизации, от начала и до конца процесса производства люди практически не касаются продукции. Работоспособность системы поддерживают инженеры и IT-специалисты компании.

Завод может выпускать в год до 30 000 т готовой продукции. «Черкизово» рассчитывает с вводом нового предприятия увеличить долю на российском рынке сырокопченых колбас более чем до 30%. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 7 млрд руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В Казани после ювелирной выставки украли бриллианты на 100 млн рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

У жителя Якутска, представителя компании «Сэвен даймондс», похитили мешок с бриллиантами на 100 млн руб. Об этом сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пресс-служба «Сэвен даймондс» подтвердила РБК факт кражи товара.

Представитель выставочного комплекса «Казанская ярмарка» рассказал ТАСС, что бриллианты были похищены у участника выставки «Ювелир. Экспо. Казань» в Татарстане. «Кража произошла уже после закрытия выставки, в последний день. Благодаря тому что наша служба безопасности предоставила в Следственный комитет фото- и видеоматериалы соответствующие, было установлено, кто совершил кражу», - отметил собеседник агентства.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, потерпевший обратился с заявлением в полицию 15 июля. Он рассказал, что кража была совершена во время погрузки вещей. «В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража), устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщил источник издания. Вес украденного, по данным потерпевшего, составляет 1,5-2 кг, размеры — 15 на 20 см.

Компания в беседе с РБК отметила, что товар в этот момент был у компании — перевозчика ценностей «Бринкс». «По окончании ювелирной выставки в Казани ювелирная компания «Сэвен даймондс» передала товар ООО «Бринкс». Ответственность перешла к ним, хищение было у них», — подчеркнул собеседник издания. «Бринкс» от комментариев отказалась.

Самые доходные предметы роскоши – 2018

Экономика
Новости

Евросоюз и Япония подписали соглашение о свободной торговле

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Евросоюз и Япония сегодня в Токио подписали двустороннее торговое соглашение, которое создает крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую 30% мирового ВВП, сообщила The Wall Street Journal. «Наш посыл ясен: мы стоим вместе против протекционизма», - заявил во время церемонии подписания с премьер-министром Японии Синдзо Абэ председатель Евросовета Дональд Туск.

Соглашение, согласованное в конце 2017 г., ликвидирует абсолютное большинство пошлин во взаимной торговле на сумму порядка 1 млрд евро в год. В частности, в выигрыше окажутся японские экспортеры автомобилей и европейские экспортеры вина и молочных продуктов, отмечает WSJ. В 2016 г. оборот взаимной торговли Японии с ЕС составил 125 млрд евро.

Соглашение подписано в условиях разгорающейся торговой войны США с ЕС и Китаем, отмечает газета.

В январе 2017 г., сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа, США вышли из зоны Транстихоокеанского партнерства (TPP), куда входит и Япония. Соглашение о TPP должно было позволить США противостоять Китаю в Тихоокеанском регионе, однако лидерство в TPP перехватила Япония, чей парламент ратифицировал соглашение о TPP в начале июля.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото