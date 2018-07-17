Rolls-Royce создаст роботараканов и робозмей для инспекции двигателей
Двигателестроительный концерн Rolls-Royce объявил на авиасалоне в Фарнборо, что создает маленьких тараканоподобных роботов для оперативной инспекции авиадвигателей. Их использование позволит исключить частичную разборку двигателей для этих целей и сократить время процедуры более чем на порядок, передает CNBC.
«Они смогут пролезть в разные части камеры сгорания, – заявил специалист по внедрению технологий компании Джеймс Келл. – При обычном подходе это занимает у нас пять часов. С этими маленькими роботами (кто знает) – минут пять».
Rolls-Royce ведет проект совместно с Гарвардским университетом США и Ноттингемским университетом Великобритании. Представитель Гарварда подтвердил, что создатели микроботов вдохновлялись тараканами, и рассказал, что разработка в этом направлении идет уже восемь лет. На салоне компания продемонстрировала увеличенные прототипы. Ближайшая задача – уменьшить роботараканов до 15 мм и оснастить их камерами.
Помимо этого компания разрабатывает робозмей, которые смогут доставать посторонние предметы из двигателя, а также производить мелкий текущий ремонт.