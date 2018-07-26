«Ростех» разработал парашют для экстренной эвакуации из небоскребов

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Неверов предложил способ смягчения последствий пенсионной реформы

Руководство думской фракции «Единая Россия» выступает за привязку льгот для пенсионеров к действующему возрасту выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – независимо от пенсионной реформы, рассказал журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.

«У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», – сказал Неверов (цитаты по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что аналогичной позиции единороссы придерживаются и в отношении федеральных льгот.

Первый замруководителя фракции Андрей Исаев отметил, что сохранение льгот не потребует дополнительных трат, поскольку средства уже заложены в региональные бюджеты. «Наши депутаты, когда поедут в регионы, они перед региональными заксобраниями, органами исполнительной власти такие вопросы поставят и будут обсуждать», – указал парламентарий.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме перед рассмотрением законопроекта о пенсионном возрасте в первом чтении, единороссы планируют предложить сохранить льготы по налогу на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет и не менять пенсионный возраст для женщин с тремя и более детьми. Два федеральных чиновника говорили «Ведомостям», что из перечисленного правительство обсуждает только одно – стоит ли повышать возраст, с которого оформляется льгота на имущественный налог.

Что чиновники думают о пенсионной реформе