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Котировки Twitter упали после поста Трампа о блокировке республиканцев

Котировки сервиса микроблогов Twitter сегодня снизились на 4% до начала торгов. Частично в этом падении виноват твит президента США Дональда Трампа, обвинившего Twitter в «скрытой блокировке» (shadow banning) республиканцев, пишет Bloomberg.

«Twitter скрыто блокирует видных республиканцев. Так быть не должно. Мы незамедлительно расследуем эту дискриминационную и незаконную практику! Многие жалуются», - написал Трамп.

Этим утром ресурс ViceNews сообщил, что аккаунты республиканцев США подвергаются скрытой блокировке поисковым движком Twitter. Компания объяснила это побочным эффектом борьбы за качество контента. Речь в данном случае идет о поисковых подсказках, в списке которых, в числе прочих, перестали появляться председатель нацкомитета Республиканской партии США Ронна Ромни Макдэниэл и пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего. Представителей Демпартии такая блокировка не коснулась, подчеркивает ViceNews.

Представитель Twitter рассказал, что в компании знают о проблеме и уже готовят ее решение. Однако он заметил, что исключение из подсказок связано не с контентом твитов, а с «поведением» аккаунта.

Представители администрации Трампа уже обсуждали эту проблему с гендиректором Twitter Джеком Дорси, отмечает корреспондент The Washington Post Тони Ромм. По его мнению, этот инцидент в реальности является частью кампании республиканцев перед промежуточными выборами в США 6 ноября.