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Роскомнадзор опубликовал рекомендации по защите Google-документов

Роскомнадзор опубликовал на страницах в социальных сетях рекомендации по защите Google-документов. «Сегодня в СМИ появилась информация о том, что документы с персональными данными, хранящимися в Google Docs, снова попали в поисковую выдачу. Пока мы с "Яндекс" и Google устанавливаем подробности случившегося, порекомендуем вам несколько простых шагов по защите Google-документов», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство напомнило, что документы в Google Docs не являются приватными, ссылки на них открыты, поэтому они могут попасть в выдачу поисковика. Роскомнадзор привел семь шагов по защите Google-документов.

Ведомство советует отключить доступ к документу по ссылке и использовать только доступ по приглашению. Сделать это можно в настройках доступа. Также ведомство рекомендует определить, кто может редактировать документ. «Имейте в виду, что пользователи, которым доступно "редактирование", также получают возможность открывать доступ к документу», – подчеркнул Роскомнадзор.

Ранее в пятницу РБК сообщил, что данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса». По данным издания, в расширенном поиске доступны документы пользователей по запросам «график» и «зарплата». Как заявили в «Яндексе», на документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете, сами документы не запрещены для индексации.

«Яндекс» начал индексировать документы Google Docs в начале июля. Если указать «Яндексу» область поиска docs.google.com, а затем заполнить строку поиска, то «Яндекс» выдавал искомые документы – например, в текстовом формате или формате электронной таблицы.

Google Docs (а также Google Sheets – таблицы, и Google Slides – презентации) – это набор сервисов для работы с различными типами документов – от текстов до таблиц и презентаций, напоминающий по функционалу офисный пакет программ Microsoft Office. Но в отличие от продуктов компании Microsoft Google Docs позволяет работать над документом в режиме онлайн – доступ предоставляется через веб-интерфейс или мобильные приложения для различных операционных систем.

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году