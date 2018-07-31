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Mail.ru прекратила поддержку собственного браузера «Амиго»

Интернет-холдинг Mail.ru Group объявил, что прекращает разработку, продвижение и поддержку запущенного в 2012 г. собственного браузера «Амиго». Компания объяснила решение «рядом неверных шагов» при продвижении браузера.

«Для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными: для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда «Амиго», – говорится в пресс-релизе.

Mail.ru Group не исключает, что продолжит работу в сегменте браузеров, но изменит формат их продвижения. Особенностью «Амиго» является специальная панель для входа в соцсети «Одноклассники», «В контакте», «Мой мир» и Facebook, а также интегрированный почтовый клиент Mail.ru. В качестве поиска по умолчанию в «Амиго» установлен поисковик Mail.ru.

Компания не раскрывала сумму, вложенную в проект «Амиго». «Прекращение поддержки не повлияет на работу пользователей существующих версий «Амиго»: они смогут использовать браузер и дальше», – говорится в сообщении компании.