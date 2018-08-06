Технологии

Новости

В «Яндекс.Навигатор» добавили голос футболиста Артема Дзюбы

«Яндекс» добавил в сервис для автомобилистов «Яндекс.Навигатор» голос российского футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщает пресс-служба компании и официальный Instagram национальной сборной России.

В сообщении пресс-службы уточняется, что 29-летний форвард записал более 120 фраз, которые направят водителя по выбранному маршруту. Среди них – «Неплохой для нас жребий. Едем» и «Как у Черчесова – не забалуешь. Впереди камера». Если на участке дороги идет ремонт, футболист также обратит на это внимание: «Прострел не выйдет – впереди дорожные работы».

Всего в России сервисом «Яндекс.Навигатор» пользуется более 16 млн человек ежемесячно, отметила пресс-служба компании. «Мы хотим, чтобы каждый мог выбрать диктора по душе», – отметил руководитель «Яндекс.Навигатора» Михаил Высоковский. Он добавил, что в скором времени в приложении появятся голоса еще нескольких новых дикторов. Высоковский не уточнил, кого компания выбрала в качестве новых дикторов сервиса.

Сейчас пользователи сервиса могут выбрать, в частности, голос режиссера Федора Бондарчука, телекомментатора Василия Уткина, исполнителя Басты, магистра Йоды и Оптимуса Прайма.

«Яндекс.Навигатор» – бесплатное приложение, разработанное в «Яндексе» для устройств на iOS и Android. Сервис прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти водителю парковку, а также предупреждает его о камерах и дорожных работах. Приложение работает в России, Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.

«Яндекс» начал продавать умную колонку. Очередь занимали с 5 утра