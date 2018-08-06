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Пентагон запретил военным использовать приложения с функцией геолокации

Пентагон запретил военнослужащим использовать на служебных и личных устройствах приложения с функцией геолокации, передает ABCNews. Речь идет не только о смартфонах, планшетах, фитнес-трекерах, но и таких устройствах как FitBit, представляющих собой смартчасы.

Запрет вступает в силу немедленно. Оставлять GPS-координаты запрещено военнослужащим в местах проведения спецопераций. «Стремительно растущий рынок устройств, приложений и услуг с возможностями геолокации представляет существенный риск для находящихся на службе сотрудников министерства обороны и нашим военных операций по всему миру», — считают в Минобороны США.

Использование функции геолокации может стать причиной раскрытия личной информации, местонахождения военнослужащего. Это создает риски безопасности не только для самого военного, но и для объединенных сил и миссий, отметили в Пентагоне.

В октябре прошлого года сообщалось, что Минобороны России планирует запретить военным-контрактникам размещать в интернете фото, видео, данные геолокации.