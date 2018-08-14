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Основатели Tinder подали в суд на нынешнего владельца сервиса

Основатели Tinder подали в суд иск против владеющей сервисом InterActiveCorp (IAC) и ее дочерней структуры Match Group, сообщает CNBC и Financial Times. Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене. Истцы хотят взыскать с ответчиков $2 млрд. По их мнению, компания обманула сотрудников Tinder по меньшей мере на миллиарды долларов, манипулировав финансовой информацией и занижая оценку сервиса. Ответчиков также обвинили в том, что они скрывали влияние новых продуктов и функций Tinder на прибыль компании.

Истцами выступили основатели сервиса - Шон Рэд, Джастин Матин и Джонатан Бадин, а также еще семь нынешних и бывших сотрудников, участвовавших в создании Tinder.

В иске говорится, что IAC в декабре 2016 г. временно назначила гендиректором Tinder Грега Блатта, руководившего также Match Group. Это было сделано для того, чтобы Блатт имел возможность влиять на оценку сервиса. С его помощью IAC якобы снизила стоимость опционов на акции, которыми владеют основатели сервиса и его первые сотрудники. По условиям заключенных с ними контрактов, владелец сервиса должен был в случае повышения оценки компании производить дополнительные выплаты. Оценка сервиса была важна при выплатах, которые осуществлялись в 2017 и 2018 гг. Следующие выплаты будут производиться в 2020 и 2021 гг.

В иске также дана оценка действиям Блатту. В документе говорится, что он имеет взрывной характер и «привычку угрожать увольнением сотрудникам, которые ему противоречат». «Через две недели после того, как их схема (мошенническая схема - "Ведомости") завершилась, ответчики публично объявили о выходе на пенсию Блатта, наградив его прибыльным "золотым парашютом"», - говорится в иске.

В IAC утверждают, что иск не заслуживает внимания. Компания будет защищать свои интересы. «С момента создания Tinder Match Match выплатила компенсацию в размере $1 млрд учредителям и сотрудникам Tinder. Что касается претензий, заявленных в жалобе, факты просты: оценка с участием двух независимых глобальных инвестиционных банков была проведена строго в соответствии с условиями контрактов. Господину Рэду и его веселой группе истцов не понравились результаты оценки», - пояснили в компании.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. Сейчас приложение работает более чем в 190 странах. Оно зарабатывает на рекламе в бесплатной версии и подписках на платные версии. У сервиса есть также две платные версии – Tinder Plus и Tinder Gold, дающие дополнительные возможности для поиска знакомств.