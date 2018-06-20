Tinder подтвердил повышенный интерес к приложению после начала ЧМ-2018

Евгений Разумный / Ведомости

Мобильный сервис знакомств Tinder подтвердил рост интереса к приложению в России с началом чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть у «Ведомостей». Например, в первые дни турнира число свайпов вправо (такое смахивание означает, что пользователю приложения понравилась фотография другого пользователя) в России выросло на 42%. Число мэтчей – на 66%. Мэтч – возможность пообщаться с другим пользователем, если обоим собеседникам понравились фотографии друг друга.

Кроме того, пользователи в России на 24% чаще стали выбирать функцию «паспорт». Эта функция в платной версии приложения позволяет пользователю добавить свой профиль в поиск по другому городу, например в том городе, куда он приехал на матч чемпионата мира. До сих пор чаще других этой функцией пользовались жители США, Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Ранее российские сотовые операторы рассказали «Ведомостям», что трафик сервиса мобильных знакомств резко вырос во время чемпионата. МТС рассказала, что трафик Tinder рос больше, чем у мессенджеров и социальных сетей, – в 11 раз, если сравнивать со средними значениями трафика с начала года до 1 июня. Такие выводы оператор сделал, изучив обезличенные данные 30 000 своих абонентов, которые в дни матчей оказывались рядом со стадионами или в фан-зонах чемпионата в Москве, Петербурге и Саранске. Tele2 и «Мегафон» также обратили внимание на рост интереса к Tinder среди своих абонентов.

Пользователи всегда активнее интересуются Tinder во время футбольных турниров, говорится в пресс-релизе сервиса. «Например, во время прошлогоднего Кубка конфедераций в России количество свайпов вправо увеличилось на 66%, мэтчей - на 43%, а на 71% больше людей активировало функцию "паспорт", чтобы переместить себя в Россию», – рассказывает пресс-служба. Чаще всего функцией пользовались жители США, Италии, Германии, Испании и Франции.

Tinder позволяет пользователям, находящимся поблизости (в бесплатной версии приложения есть ограничение по поиску пар в радиусе до 160 км), находить друг друга. В приложении можно отмечать понравившихся пользователей свайпом вправо, свайп влево означает, что пользователь тебе не понравился. Если пользователи симпатичны друг другу, то они образуют мэтч. В этом случае приложение позволяет им пообщаться друг с другом.

Приложение Tinder работает более чем в 190 странах. Оно зарабатывает на рекламе в бесплатной версии и подписках на платные версии. У сервиса есть также две платные версии – Tinder Plus и Tinder Gold, дающие дополнительные возможности для поиска знакомств.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Турнир начался 14 июня и закончится 15 июля.

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