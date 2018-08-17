Технологии

Новости

«Одноклассники» покажут чемпионат Италии по футболу

Соцсеть «Одноклассники» покажет матчи чемпионата Италии по футболу в новом сезоне 2018/19. Компания договорилась с «Телеспортом» о бесплатных трансляциях матчей серии А. Об этом говорится в пресс-релизе «Одноклассников». Трансляции игр будут доступны в группе телеканала «Сила» в соцсети. Финансовые условия контракта в сообщении не приводятся.

В первом туре в соцсети будут показаны пять из восьми матчей тура (две игры перенесены из-за событий в Генуе): «Ювентус» – «Кьево» (в этой игре Криштиану Роналду впервые дебютирует в серии А), «Лацио» – «Наполи», «Торино» – «Рома», «Сассуоло» – «Интер», «Аталанта» – «Фрозиноне». В дальнейшем «Одноклассники» обещают показывать все игры каждого тура. Среди комментаторов будут Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьев и Алексей Андронов.

В группе телеканала «Сила» в «Одноклассниках» и «В контакте» (обе сети принадлежат Mail.ru Group) с прошлого года можно смотреть матчи чемпионата Испании по футболу. По данным «Одноклассников», игры прошлого сезона Ла Лиги посмотрели 19 млн уникальных пользователей.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России