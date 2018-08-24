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США заподозрили Microsoft в даче взяток при продаже Word в Венгрии

Минюст США и федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследование в отношении Microsoft, заподозрив технологического гиганта в злоупотреблениях во время работы в Венгрии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, вопросы у американских властей вызвали сделки компании с посредническими организациями в Венгрии в 2013 и 2014 гг. Microsoft продавала свои продукты, в частности Word и Excel, этим частным компаниям с большими скидками. Компании, в свою очередь, перепродавали их государственным структурам Венгрии, но по цене, близкой к реальной (без скидки). Сверхдоход использовался для подкупа венгерских чиновников, пишет издание.

Заместитель главного юрисконсульта Microsoft Дэвид Говард сообщил изданию, что компания начала внутреннее расследование, как только узнала о возможных правонарушениях в Венгрии. «Мы привержены этике ведения бизнеса и не пойдем на уступки в ущерб этим стандартам», – подчеркнул он. Представитель Microsoft заверил, что компания сотрудничает с американским минюстом и SEC.

Компания уже уволила четырех сотрудников своего представительства в Венгрии, включая его менеджера Иштвана Паппа, а также расторгла соглашения о партнерстве с четырьмя компаниями в этой стране.

Microsoft была создана в 1975 г. Биллом Гейтсом и Полом Алленом. С конца 1970 гг. она разрабатывает операционные системы для персональных компьютеров.

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