Технологии

Новости

Apple наняла десятки бывших сотрудников Tesla

Apple приняла на работу десятки бывших сотрудников Tesla с конца 2017 г., передает CNBC со ссылкой на работников Tesla и данные соцсети LinkedIn.

В 2018 г. Apple наняла не менее 46 экс-сотрудников производителя электромобилей. Речь идет об инженерах-технологах, программистах, специалистах по безопасности и по продажам. В частности, на работу в Apple перешел бывший старший вице-президент Tesla Дуг Филд, отвечавший за разработку электромобилей.

Новые сотрудники Apple будут задействованы в реализации проекта создания самоуправляемого автомобиля Titan, разработке программного обеспечения (ПО), дисплеев, аккумуляторов и другой продукции.

Источники CNBC рассказали, что зарплата технических специалистов и инженеров по ПО в Apple в 1,5 раза больше, чем в Tesla. «Мы желаем им всего хорошего. Работать в Tesla непросто. У нас в 100 раз меньше денег, чем у Apple, поэтому они могут позволить себе платить больше», – прокомментировал ситуацию представитель Tesla. Он опроверг информацию о том, что в этом году в Apple из Tesla перешло больше сотрудников, чем в предыдущие годы.

В августе капитализация Apple превысила $1 трлн. «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – говорил в начале августа гендиректор Apple Тим Кук.