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Bloomberg узнал характеристики новых iPhone

Apple осенью готовится представить три новых смартфона. Их дизайн будет схож с iPhone X - флагманом компании, представленным в прошлом году, но при этом компания расширит диапазон цен на устройства, чтобы привлечь больше покупателей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Поменяются также размеры смартфонов и некоторые функциональные особенности, выяснили журналисты. По словам источников, этот год можно сравнить с 2013 г., когда компания представила смартфоны, сохранившие дизайн предыдущего поколения, но получившие новые функции. Собеседники агентства пояснили, что более значительные изменения Apple запланировала на следующий год.

Модель самого высокого класса, которую в компании называют D33, получит дисплей с диагональю около 6,5 дюйма. Она может стать самым большим iPhone и одним из крупнейших смартфонов на рынке. Задняя панель будет выполнена из стекла, а края - из нержавеющей стали. Устройство получит две задние камеры. Смартфон также станет вторым устройством от Apple с OLED-экраном на основе органических светодиодов.

Apple планирует также обновить iPhone X. Представленная в 2017 г. модель оснащена 5,8-дюймовым и OLED-экраном. Обновленное устройство под кодовым названием D32 получит улучшенную камеру и сможет быстрее обрабатывать данные. Самой значительной новинкой от Apple Bloomberg называет смартфон с внутренним именем N84. Он заменит iPhone 8, но будет стоить заметно дешевле. Внешне новый iPhone будет напоминать iPhone X, но будет отличаться некоторыми деталями. Он получит экран с диагональю 6,1 дюйма (у iPhone X - 5,8 дюйма), края корпуса будут алюминиевыми (у iPhone X - из нержавеющей стали). Устройство получит жидкокристаллический экран (вместо OLED, как iPhone X), что также снизит затраты на его производство. Телефон представят в нескольких цветах.

В начале 2016 г. компания отчиталась о 1 млрд активных устройств. К началу 2018 г. их количество выросло до 1,3 млрд. Три новых iPhone, которые должны появиться в сентябре, имеют хорошие шансы увеличить этот показатель, пишет агентство. На торгах 2 августа акции Apple подорожали до $207,05, что соответствует рыночной капитализации в $1 трлн. «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – комментировал показатели гендиректор Apple Тим Кук. Компания отмечала, что рассчитывает на высокие продажи iPhone в этом квартале, а выручку планирует на уровне $60–62 млрд (это будет рост на 14–18% к аналогичному периоду 2017 г.).