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В России можно будет обменять старый ноутбук Apple на новый с доплатой

Trade-in запускает Cstore, входящий в «Евросеть – Связной»
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Сеть монобрендовых магазинов Apple Cstore, принадлежащая объединенным «Связному» и «Евросети», начала менять с доплатой старые ноутбуки Apple MacBook на новые, говорится в сообщении компании.

Trade-in доступен во всех магазинах Cstore (всего их в России 30), говорит руководитель Cstore Дмитрий Лазаренко. В зачет старого ноутбука можно будет купить как новый MacBook, так и новый iPhone или iPad.

Это не первый подобный проект в России. С августа 2017 г. компания «Дампродам» занимается выкупом MacBook. Именно эта компания является партнером «Связного» по trade-in ноутбуков, сообщили «Ведомостям» ее основатель Елена Богатырева и представитель «Связного». Компания выкупает сданные пользователями ноутбуки, затем продает их через свои каналы бизнес-потребителям, поясняют они. Со «Связным» компания сотрудничает по модели revenue sharing, предоставляя ритейлеру процент от стоимости данного устройства, рассказывают они.

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