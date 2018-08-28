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Telegram назвал условия передачи спецслужбам данных пользователей

Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности и назвал условия предоставления спецслужбам данных пользователей. Об этом говорится в сообщении на сайте мессенджера.

В сообщении уточняется, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, подтверждающее, что пользователь проходит подозреваемым по делу о террористической деятельности.

Компания отметила, что пока таких ситуаций ни разу не происходило. В будущем, если это произойдет, Telegram пообещал оповещать пользователей о передаче таких данных через специальный канал. Соответствующий отчет будет публиковаться раз в полгода. Об обновлении правил говорится в пункте 8.3 «Политики конфиденциальности» мессенджера под названием Law Enforcement Authorities.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» (представляет интересы Telegram) Павел Чиков заявил сайту «Код Дурова», что изменения в политике конфиденциальности мессенджера – следствие претензий Федеральной службы безопасности (ФСБ) к Telegram, но не результат переговоров с властями. Он подчеркнул, что Telegram давно борется с террористическими ресурсами в мессенджере.

Представитель Роскомнадзора посоветовал компании Павла Дурова перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ, передает «РИА Новости». Ранее спецслужба неоднократно заявляла, что часть террористов, готовивших атаки в России, координировали свои действия именно через этот мессенджер. В связи с этим ФСБ требовала от Telegram передать ключи шифрования сообщений пользователей. Мессенджер отвечал отказом. В апреле Роскомнадзор по решению суда начал блокировать мессенджер на территории России за отказ сотрудничать в этом вопросе с ФСБ. Представители мессенджера, в свою очередь, заявляли, что выполнить требование ФСБ невозможно технически.

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