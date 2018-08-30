Цена акций «Мегафона» упала на 16% после выхода гендиректора из капитала компании

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Акции «Мегафона» после начала торгов на Московской бирже - по состоянию на 10:42 - потеряли 15,88%. Они подешевели на 107 руб. до 567 руб.
Накануне, 29 августа, компания сообщила, что председатель правления и гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции. Солдатенков продал 255 500 GDR, или 0,0412% в уставном капитале «Мегафона», а Вермишян — 6000 обыкновенных акций, или 0,00097% в уставном капитале.
В этот же день международное рейтинговое агентство Standard & Poors снизило рейтинг «Мегафона» с BBB- до BB+ со стабильным прогнозом.
В середине августа Солдатенков сообщил, что в начале следующего года у него заканчивается контракт с «Мегафоном». «В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», - подчеркнул он.
О возможном уходе Солдатенкова с поста гендиректора сообщали источники «Ведомостей» еще в сентябре 2017 г. Знакомый акционеров говорил, что Солдатенкова пригласили, чтобы исправить ситуацию с финансовыми результатами после ухода Ивана Таврина, который был гендиректором с 2012 по 2016 г., но стало очевидно, что Солдатенков с задачей не справляется.
Собеседники «Ведомостей» также называли Вермишяна одним из наиболее вероятных преемников Солдатенкова. Другим наиболее вероятным преемником называли коммерческого директора оператора Влада Вольфсона.
Бизнес
Новости
«Победа» снизила чистую прибыль за полугодие на 56%
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Бюджетный авиаперевозчик «Победа» снизил чистую прибыль по МСФО за первое полугодие 2018 г. на 56%, следует из презентации группы компаний «Аэрофлот», в которую входит лоукостер.
За полгода компания снизила чистую прибыль с 400 млн руб. до 175 млн руб. Показатель EBITDA снизился на 83,8% – с 408 млн руб. до 66 млн руб. Выручка компании при этом выросла на 66,1% – с 8,268 млрд руб. до 13,736 млрд руб.
Пассажиропоток лоукостера за первое полугодие составил 3,2 млн человек.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил орденами бизнесмена Алишера Усманова и президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Об этом со ссылкой на два соответствующих указа Мирзиеева сообщает государственное агентство Узбекистана Uza.
Усманов награжден орденом «Эл юрт хурмати» («всенародного признания и уважения»). Он получил его за «огромный вклад» в развитие связей между Узбекистаном и Россией, «крупные инвестиционные проекты», создание «уникальных духовно-просветительских комплексов» и «содействие в развитии спорта и туристического потенциала республики».
Алекперов получил орден «Дустлик» («дружба»). Он награжден, в частности, за «большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана».
Алишер Усманов родился в Узбекистане, однако позже переехал в Россию. В декабре 2017 г. он рассказал о своем сотрудничестве с властями Узбекистана, отметив, что его «роль — это совет, консалтинг и благотворительные проекты». Он рассказал, что работает с узбекским правительством над проектами по реставрации исторических памятников в Бухаре, Самарканде и Ташкенте. Кроме того, сообщил он, холдинг USM (Усманову принадлежит 48%) сотрудничает с металлургическими предприятиями в Узбекистане. Деталей он не назвал.
В сентябре прошлого года Мирзиеев использовал частный самолет Усманова. Бизнесмен подчеркивал, что готов был предоставить самолет бесплатно, но Узбекистан настоял на оплате. 23 августа этого года стало известно, что Усманов вложил $100 млн в ташкентский футбольный клуб «Пахтакор».
Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние издание оценило в $12,5 млрд. Алекперов занял в списке четвертое место, его состояние журнал оценил в $16,4 млрд.
Десять богатейших россиян по версии Forbes
Евгений Разумный / Ведомости
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер - рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее
6/10
Александр Щербак/ТАСС
На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место
7/10
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место
8/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку - с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте
9/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Минтранс и Минобрнауки выступили против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на водительские права, которая предусматривает, в частности, объединение «площадки» и «города», сообщает «Коммерсантъ».
Минтранс не поддерживает инициативу ГИБДД, сказал начальник управления Агентства автомобильного транспорта (Росавтотранс) Минтранса России Николай Виблый: письмо об этом направил в МВД первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.
У Минтранса вызывает опасения, как во время экзамена можно будет проверить навыки будущего водителя грузовика, в частности умение трогаться на подъеме, парковку автомобиля параллельно тротуару, а также сцепление и расцепление прицепа с тягачом. Также ведомство обеспокоено новой опцией отмены итогов экзамена постфактум — с последующим аннулированием прав, — если будут обнаружены нарушения процедуры тестирования. Водители понесут «дополнительные издержки» из-за ошибок, совершенных экзаменаторами, указали в министерстве.
Идею разрешить принимать экзамены на автомагистралях Минтранс поддержал.
Минобрнауки, по данным «Коммерсанта», указало на то, что в ПДД вводится новый термин: «обучающий вождению» – это педагог, «соответствующий профстандартам и квалификационным требованиям». Если объединенный экзамен сдается на автомобиле автошколы, обучающий вождению находится в салоне машины. Это противоречит профстандарту педагога профессионального обучения (по приказу Минтруда 2015 г.). Официально министерство свою позицию не подтвердило.
В апреле этого года начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что практическая часть экзамена на получение водительских прав, состоящая из двух частей, может быть объединена в одну. В начале августа на сайте нормативных актов был опубликован соответствующий проект постановления.
Как указывает «Коммерсантъ», в профессиональном сообществе единого мнения о реформе нет. Гильдия автошкол, Московский региональный союз автошкол, Ассоциация автошкол Москвы поддержали ее. Против выступили Межрегиональная ассоциация автошкол, ДОСААФ, Федерация автошкол Татарстана и другие организации.
Самые дорогие опции и аксессуары для автомобилей
Rolls-Royce
Самый новый и один из самых дорогих вариантов персонализации автомобилей предлагает Rolls-Royce. С прошлого года покупателям Phantom VIII доступна опция под названием The Gallery: застекленное торпедо лимузина выступает в роли витрины, в которой может быть выставлен практически любой объект искусства, подходящий по размерам
1/12
Rolls-Royce
Разброс цен на The Gallery в компании Rolls-Royce Motor Cars Moscow назвать отказались, сказав лишь, что цена арт-объектов сопоставима с ценой автомобиля бизнес-класса. Одна из самых дорогих «Галерей» — Metropolitan Skyline
2/12
Rolls-Royce
Панели The Gallery изготавливают семь ателье, работающих в разных техниках: скульптура из металла, живопись, кожа, ткани, фарфор, инкрустация драгоценными камнями и перьями. На фото: галерея Cascade Steel, выполненная из рутения — редкого металла из платиновой группы
3/12
Rolls-Royce
Самой же популярной (и одной из самых дорогих) опций у покупателей Rolls-Royce остается «звездное небо» стоимостью от 1 млн до 3,5 млн руб.
Самая дорогая опция Lamborghini — пакет внешней отделки из кованого композита для модели Lamborghini Aventador стоимостью 6 150 000 руб.. Запатентованный маркой материал состоит из измельченных волокон углерода и смолы кованый и позволяет создавать облегченные детали сложных геометрических форм, сохраняющие оптимальную жесткость, что невозможно произвести из традиционных углеволоконных композитных материалов
6/12
Самая дорогая опция для клиентов Bentley – механические часы с турбийоном Bentley Bentayga Mulliner Tourbillon
7/12
Часы, изготовленные для Bentley мастерами Breitling, обойдутся российским покупателям в 12,178 млн руб.
8/12
Исполнением индивидуальных заказов клиентов Bentley занимается собственное ателье Bentley Mulliner. Также Mulliner регулярно выпускает специальные серии Bentley — автомобили, укомплектованные тематическими аксессуарами. Одно из последних предложений в этой серии — набор для пикника стоимостью 1,5 млн руб.
9/12
Еще один пример тематического аксессуара Bentley Mulliner — автомобиль с аксессуарами для рыбной ловли. Его стоимость BBC оценивает в 80 000 фунтов
10/12
В Aston Martin самая популярная опция – комплект карбоновых элементов для DB11 стоимостью 700 000 руб. Для изготовления этих элементов используется редкое «рубленое» углеволокно. Полный карбоновый обвес на Aston Martin (на фото) будет стоить уже 2 млн руб.
11/12
Самыми же доступными в списке дополнительных аксессуаров можно назвать фирменные кожаные аксессуары. Например, сумка Mercedes Maybach с тисненым логотипом в виде двух букв «M» обойдется в 304 779 руб.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Журналист Александр Соколов, которого суд в августе 2017 г. признал виновным в экстремизме, освободился из колонии. Об этом он сообщил в своем Facebook.
По его словам, его освободили 28 августа. Ему еще предстоит отбывать ограничение свободы, отметил он.
Как рассказал Соколов «Медиазоне», его освободили благодаря новому закону, по которому день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии общего режима. Он провел в изоляторе больше двух лет, а суд назначил ему 3,5 г. колонии.
Журналиста РБК Александра Соколова арестовали в июле 2015 г. 10 августа 2017 г. Тверской суд Москвы признал его виновным. Он отбывал наказание в ИК-1 в Чувашии. Другие фигуранты дела также были признаны виновными: бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин получил 4 года условно, а Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш — по 4 года колонии.
По версии следствия, все четверо были участниками организации «Армия воли народа», и когда в 2010 г. движение признали экстремистским, его переименовали в «Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Следователи утверждали, что фигуранты дела ставили целью расшатать политическую ситуацию в стране и сменить власть незаконным путем с 2011 г.
Защита настаивала, что «Армия воли народа» и ИГПР ЗОВ — это разные организации.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Компания Apple купила американский стартап Akonia Holographics, занимающийся разработкой «умного голографического стекла», сообщает Financial Times.
Эта сделка, как и несколько других, указывает на то, что гарнитура дополненной реальности «до сих пор находится в разработке как потенциальный преемник iPhone», отмечает газета. У Apple уже два года есть «секретная команда», которая работает над «умным стеклом», сказали FT знакомые с ситуацией источники.
Apple подтвердила покупку Akonia, однако отказалась от дальнейших комментариев. «Apple иногда покупает маленькие компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели и планы», - отметила компания.
Akonia базируется в американском штате Колорадо. Ее основатели в 1990-х работали в Bell Labs, крупном исследовательском центре в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем. Они вложили «десятки миллионов долларов» в исследования и разработку и в 2012 г. основали стартап.
На сайте Akonia характеризует себя как «мировой лидер в области систем и материалов для голографии». У него есть более 200 патентов, в том числе патент на легкие и дешевые линзы, которые могут быть частью очков дополненной реальности. В 2016 г. гендиректор стартапа Кен Андерсон заявил, что компания верит, что «может решить проблему окуляра, который располагается прямо напротив глазного яблока».
Что умеют новые поколения смарт-часов
Hublot
К чемпионату мира по футболу 2018 г. Hublot, официальные часы и официальный хронометрист FIFA, создала на базе модуля смарт-часов TAG Heuer модель Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Часы в узнаваемом корпусе Hublot Big Bang в дополнение к уже существующим приложениям получили футбольные. Например, устройство поддерживает технологию автоматической фиксации гола — если мяч пересекает ворота, то корпус устройства начинает вибрировать, на дисплее появляется надпись «Гол!»
1/10
Hublot
Болельщики смогут выбрать часы с ремешком цвета флага сборной своей страны и менять дизайн циферблата – с нейтрального на в цветах национального флага. Стоимость Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia составит $5200. Для судей эти же часы выпущены на специальной манжете (на фото), а также дополненными системой подключения к системам определения голов и видеоконтроля нарушений
2/10
Casio
На часовой выставке в Базеле в марте этого года Casio представила новую версию смарт-часов WSD-F20 в линейке ProTrek для активного отдыха. У модели WSD-F20SC тот же функционал, что и у остальных часов WSD-F20, но другой ремешок - из полиуретана и тонкого полимера, что делает его более прочным и износостойким. Часы на операционной платформе Google могут взаимодействовать с устройствами на базе Android 4.4+ (кроме версии Go) или iOS 9.3+. Модель с комбинированным браслетом выйдет ограниченным тиражом
3/10
Casio
Одна из самых интересных функций модели WSD-F20 - поддержка офлайн-карт. Это позволяет загрузить необходимую карту местности заранее, чтобы потом не заблудиться, если пропадет связь
4/10
Frederique Constant
Последняя разработка Frederique Constant объединяет три технологии: мануфактурный часовой механизм с автоподзаводом, функции смарт-часов и функцию анализа параметров механического калибра. Внешне модель Frederique Constant Hybrid Manufacture выглядит как классические наручные часы: циферблат с часовой, минутной и секундной стрелками, а также мини-циферблат с указателем даты
5/10
Frederique Constant
Смарт-приложение Frederique Constant Hybrid Manufacture отслеживает активность, мониторит фазы сна, контролирует параметры часовой механики и т. д., а затем (с помощью кнопки, расположенной с левой стороны корпуса), связывается по Bluetooth с приложением, которое отображает данные на смартфоне или компьютере
6/10
Apple
Часы Apple Watch третьей серии вышли в сентябре 2017 г. Приложения на этих часах будут работать быстрее, чем на предыдущих моделях, они будут оснащены барометрическим высотометром, станут более влагоустойчивыми, обещал производитель
7/10
Apple
Главным отличием Series 3 считается встроенная виртуальная sim-карта Apple, которая позволяет им работать в сетях LTE отдельно от iPhone: например, владелец сможет принимать звонки и читать сообщения мессенджеров, даже находясь вдалеке от аппарата. Начальная цена на такие часы составляет 24 490 pyб. (цена в России по данным сайта производителя), в комплекте с ремешком Hermes (на фото) - от 90 000 руб.
8/10
Samsung
Последняя модель Samsung - часы Gear S3 frontier, выпущенные в конце 2016 г. Устройство снабжено всегда активным циферблатом, в базовом режиме выглядящим как обычные наручные часы, а при переключении отражает дополнительные данные (например, показания шагомера или секундомера)
9/10
Samsung
Управлять уведомлениями, регулировать громкость и отвечать на звонки можно, вращая безель в левую или правую сторону. Цена модели - 24 990 руб.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Российский Forbes представил первый рейтинг самых влиятельных россиян. Всего в список попали 100 человек. На первом месте «автоматически» оказался президент России Владимир Путин - «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу.
В первую пятерку, помимо Путина, вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» - Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Бизнес в топ-10 также представляют гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (6-е место) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (10-е). Из региональных чиновников самым влиятельным назван мэр Москвы Сергей Собянин (13-е место). В рейтинге он стоит выше первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (16-е), председателя СКР Александра Бастрыкина (19-е), генпрокурора Юрия Чайки (22-е) и министра обороны Сергея Шойгу (30-е). Самым влиятельным из кремлевских чиновников оказался спецпредставитель президента Сергей Иванов (37-е). Руководитель администрации Антон Вайно занял 47-е место. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - 70-е место.
Денис Гришкин / Ведомости
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов – 10 место
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор РЖД Олег Белозеров – 9 место
2/10
Михаил Метцель/ТАСС
Директор ФСБ Александр Бортников – 8 место
3/10
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – 7 место
4/10
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов – 6 место
5/10
Vladimir Rodionov / RIA-Novosti / AP
Премьер-министр Дмитрий Медведев – 5 место
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин – 4 место
Издание отмечает, что в лонг-лист – примерно 1500 человек – были включены все участники списка 200 самых богатых бизнесменов, директора примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководители силовых структур, высшие чиновники, спикеры обеих палат парламента, их заместители, руководители фракций и комитетов, а также представители региональных властей. Этот список был разбит на группы, которые оценивались по количеству сотрудников, размеру выручки, по возможности влиять на жизнь людей, по близости к президенту или партии власти. Дополнительные баллы предпринимателям присуждались за приглашение на ежегодные встречи с президентом, чиновникам – за членство в «Единой России». Также дополнительные очки присваивались собственникам бизнеса за участие в оперативном управлении, а топ-менеджерам – за то, что они входят в списки Forbes.
Год назад издание публиковало список самых влиятельных россиян столетия. Его возглавил первый космонавт планеты Юрий Гагарин, за которого проголосовали 52,2% читателей. На втором месте оказался Иосиф Сталин, набравший 44,6% голосов. Третью строчку занял президент Владимир Путин (43,6%).
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Экс-президент Южноамериканской федерации футбола (Conmebol), бывший вице-президент и член исполкома FIFA парагваец Хуан Анхель Напут приговорен судом в Бруклине к девяти годам лишения свободы. Как пишет Bloomberg, жюри присяжных признало его виновным в получении взятки в $3,4 млн и вымогательстве почти $25 млн. Прокуратура требовала осудить его на 20 лет.
Напут представлял себя сторонником антикоррупционных реформ в федерации, но сам «пришел в спорт, чтобы зарабатывать», заявила прокурор Кристин Мейс. Таких же подчиненных он привел в FIFA и Conmebol – «чтобы взятка была обычной практикой». Обвинение настаивает, что он начал брать взятки и подарки с того момента, как пришел в федерацию в 2010 г. В пример приводятся его отпуск на море за $40 000 и билет на концерт Пола Маккартни за $10 000.
В процессе участвовали около 30 свидетелей. В частности, руководитель спортивно-маркетинговой компании Torneos y Competencias Алехандро Бурзако заявил, что он заплатил более $160 млн как минимум 30 футбольным боссам за права на трансляцию турниров в Южной Америке и в матчах чемпионата мира в 2026 и 2030 гг. По его словам, Напут был одним из шести должностных лиц, принявших компенсации.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Военно-космические силы (ВКС) выполнили испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на сайте ведомства. Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - приводятся в сообщении слова замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрея Приходько.
Система ПРО предназначена для защиты Москвы и центрального промышленного района от баллистических ракет.
Об успешных испытаниях модернизированных противоракет Минобороны сообщало в феврале и июле 2018 г. После начала серийного производства этого типа вооружения оно заменит аналоги образца 1995 г.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
1/13
Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
2/13
«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
3/13
Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
4/13
«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
5/13
Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
6/13
Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
7/13
Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
8/13
С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
9/13
Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
10/13
По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
11/13
Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
12/13
Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В первой половине 2018 г. Россия инвестировала в Украину больше, чем другие страны, – $436 млн, свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины. Это 34,6% от всех $1,26 млрд иностранных вложений в Украину.
На втором месте по размеру инвестиций в украинскую экономику находится Кипр ($219 млн), далее следуют Нидерланды ($208 млн), Австрия ($59 млн), Польша ($54 млн), Франция ($47 млн) и Великобритания ($43,4 млн).
Большая часть этих средств ($750 млн, или 60%) направлена в финансовую и страховую деятельность, около 10% – в торговлю, 8,2% – в промышленность, 8% – в сферу информации и телекоммуникаций.
В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие
Christopher Pike/Bloomberg/Getty Images
Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный рейтинг стран по качеству автомобильных дорог. Кто его возглавил, а кто оказался аутсайдером – в фотогалерее «Ведомостей» Место: 1 Страна: Объединённые Арабские Эмираты
1/21
Vivek Prakash/REUTERS
Место: 2 Страна: Сингапур
2/21
Arnd Wiegmann /REUTERS
Место: 3 Страна: Швейцария
3/21
Athit Perawongmetha/REUTERS
Место: 4 Страна: Гонконг
4/21
Peter Dejong / AP
Место: 5 Страна: Нидерланды
5/21
Koji Sasahara / AP
Место: 6 Страна: Япония
6/21
Laurent Cipriani / AP
Место: 7 Страна: Франция
7/21
Dani Aláez / Unsplash
Место: 8 Страна: Португалия
8/21
Imago/TASS
Место: 9 Страна: Австрия
9/21
Mike Blake /REUTERS
Место: 10 Страна: США
10/21
Евгений Разумный / Ведомости
Место: 114 Страна: Россия
11/21
John McConnico / AP
Место: 128 Страна: Молдавия
12/21
Tsvangirayi Mukwazhi / AP
Место: 129 Страна: Мозамбик
13/21
Petr Anikukhin / AP
Место: 130 Страна: Украина
14/21
Jorge Adorno /REUTERS
Место: 131 Страна: Парагвай
15/21
Khaled Abdullah/REUTERS
Место: 132 Страна: Йемен
16/21
Michael Duff / AP
Место: 133 Страна: Гвинея
17/21
Alexander Joe / AP
Место: 134 Страна: Мадагаскар
18/21
Andres Martinez Casares/REUTERS
Место: 135 Страна: Гаити
19/21
Jerome Delay / AP
Место: 136 Страна: Демократическая Республика Конго
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент США республиканец Дональд Трамп обвинил соцсети в предвзятом отношении к своей партии. «Я думаю, что Google, Facebook и Twitter ... относятся к консерваторам и республиканцам очень несправедливо», – приводит Reuters его заявление в Белом доме. Трамп уверен, что они «действительно пытаются заставить замолчать очень большую часть этой страны». «Это неправильно. Это нечестно. Это может быть незаконно, но мы посмотрим. Мы просто хотим справедливости», – добавил он.
Параллельно Трамп опубликовал на своей странице в Twitter обвинения в адрес Google. Суть претензий заключается в том, что заявления экс-президента США Барака Обамы компания публиковала на своей домашней странице, а с приходом Трампа отказалась от этой практики. В Google напомнили о трансляции обращения Трампа к нации 30 января.
В еще одном сообщении президент США обратил внимание на то, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» являются ссылками на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. «Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, [она] будет рассмотрена», – пообещал Трамп.
Американский президент нередко критикует СМИ за нелицеприятные отзывы о его работе. В 2017 г. он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.
Самые влиятельные люди мира по версии Forbes
Kin Cheung / AP
На первом месте рейтинга самых влиятельных в мире людей по версии Forbes председатель КНР Си Цзиньпин
1/10
Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
На втором месте рейтинга – президент России Владимир Путин
2/10
Manuel Balce Ceneta / AP
На третьем месте – американский президент Дональд Трамп
3/10
Kay Nietfeld/dpa via AP
Четвертую строчку рейтинга заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель
4/10
Ted S. Warren / AP
Топ-5 рейтинга замыкает основатель Amazon Джефф Безос
5/10
Andrew Medichini / AP
На шестом месте рейтинга – папа римский Франциск
6/10
Rick Wilking / Reuters
На седьмом месте рейтинга – основатель Microsoft Билл Гейтс
7/10
Christophe Ena / AP
На восьмом месте рейтинга – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
8/10
Jonathan Brady / Reuters
На девятом месте рейтинга – премьер-министр Индии Нарендра Моди
9/10
Elijah Nouvelage / Reuters
Замыкает топ-10 самых влиятельных людей в мире основатель Google Ларри Пейдж
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, отметивший 27 августа свое 65-летие, может продолжить работу и после достижения предельного возраста пребывания на госслужбе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. В ближайшее время председатель СКР, ушедший в отпуск примерно месяц назад, вернется на работу. На сентябрь у него запланированы два личных приема для граждан, встреча с журналистами, а также инспекция региональных подразделений СКР.
По закону «О следственном комитете» (ст.30) руководитель ведомства имеет право заключать срочные договоры с пожилыми сотрудниками, которые получают возможность доработать до 70 лет. Предельный возраст для председателя СКР в законе не прописан. В ст. 13 говорится лишь о том, что он назначается и освобождается от должности указом президента. Из-за особого статуса СКР Бастрыкин не попадает и под действие закона о повышении пенсионного возраста для госслужащих с возможностью его продления до 70 лет. Продление трудового договора председателя СКР возможно по согласованию с президентом. Указ для этого не требуется, достаточно президентской визы на подготовленных кадровиками бумагах.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о сроках полномочий Бастрыкина, заявив, что это нужно узнавать дополнительно.